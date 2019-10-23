Додано: Сер 23 жов, 2019 23:41

С 2008 года на национализации, докапитализации и ликвидации банков украинское государство потратило около $20 млрд, сказал гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала в интервью Liga.net.



Он отметил, что из-за состояния украинской правоохранительной системы государству будет тяжело вернуть деньги, потраченные в ходе национализации ПриватБанка.



«Бывшие акционеры Привата не единственные. В этом же ряду и другие крупные банки, у которых была та же бизнес-модель, занимались тем же: тут и Финансы и Кредит [Константина] Жеваго, и банки [Олега] Бахматюка, [Леонида] Климова и так далее. Список достаточно длинный. Каждый из этих банков стоил бюджету сотни миллионов долларов и, к сожалению, государство ни разу не добилось компенсации», — отметил он.



По мнению Фиалы, должен быть единый подход ко всем собственникам. Он считает обнадеживающим то, что после встречи президента Владимира Зеленского с руководством Национального банка прозвучало заявление, что следующая подобная встреча должна быть с участием правоохранительных органов и касаться нанесенных государству убытков.



«Если посчитать все национализации, докапитализации, ликвидации банков с 2008 года, то речь идет о сумме где-то в $20 млрд. Столько государству стоило спасение и лечение банковской системы. И никто не виноват, никто не понес ответственность», — заявил он.