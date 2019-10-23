Додано: Чет 24 жов, 2019 11:34

Панове, а не підскажите, як зараз йде зарахування на карту. Хочу поповнити кредитку з Пумб-онлайн, переказ з карти на карту. І як в Приваті зарахується миттєво чи на слідуючий день?