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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 19:24
Re: Приватбанк
Игорь Алексеевич, Вы ей на бонус дали заработать. Жалуйтесь... Пусть работы проводят.
Додано: Вів 22 жов, 2019 21:20
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:26
Re: Приватбанк
Лондонський суд також засудить:
Сподіваюсь, що і по суті рішення буде в такому ключі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 23 жов, 2019 23:41
С 2008 года на национализации, докапитализации и ликвидации банков украинское государство потратило около $20 млрд, сказал гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала в интервью Liga.net.
Он отметил, что из-за состояния украинской правоохранительной системы государству будет тяжело вернуть деньги, потраченные в ходе национализации ПриватБанка.
«Бывшие акционеры Привата не единственные. В этом же ряду и другие крупные банки, у которых была та же бизнес-модель, занимались тем же: тут и Финансы и Кредит [Константина] Жеваго, и банки [Олега] Бахматюка, [Леонида] Климова и так далее. Список достаточно длинный. Каждый из этих банков стоил бюджету сотни миллионов долларов и, к сожалению, государство ни разу не добилось компенсации», — отметил он.
По мнению Фиалы, должен быть единый подход ко всем собственникам. Он считает обнадеживающим то, что после встречи президента Владимира Зеленского с руководством Национального банка прозвучало заявление, что следующая подобная встреча должна быть с участием правоохранительных органов и касаться нанесенных государству убытков.
«Если посчитать все национализации, докапитализации, ликвидации банков с 2008 года, то речь идет о сумме где-то в $20 млрд. Столько государству стоило спасение и лечение банковской системы. И никто не виноват, никто не понес ответственность», — заявил он.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 11:34
Re: Приватбанк
Панове, а не підскажите, як зараз йде зарахування на карту. Хочу поповнити кредитку з Пумб-онлайн, переказ з карти на карту. І як в Приваті зарахується миттєво чи на слідуючий день?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:43
Re: Приватбанк
Скупердяй, гроші зарахуються на картку одразу, але інформація за кнопкою "Розрахувати" оновиться завтра.
Додано: Чет 24 жов, 2019 13:08
Дякую, тобто можна 25 числа гасити кредитку, так щоб не оплатити %%? А то на гарячці всі кажуть до 3-х днів.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Чет 24 жов, 2019 13:32
Re: Приватбанк
Додано: Чет 24 жов, 2019 13:36
Re: Приватбанк
Скупердяй, можно. То 3 дня для отправки по СЭП и, то есть ряд моментов...
По возможности лучше гасите 24 числа, а 25 — проверите кнопкой "Рассчитать", что всё чётко. Вдруг что-то у Привата заглючит, то будет день для исправления.
Додано: Чет 24 жов, 2019 13:52
зато у аллы есть офигительный офпред на ветке. и в этом случае она бы помогла все откатить взад.
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