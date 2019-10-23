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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8286828782888289
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:24

Re: Приватбанк

Игорь Алексеевич, Вы ей на бонус дали заработать. Жалуйтесь... Пусть работы проводят.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:20

  MASolomko написав:Игорь Алексеевич, Вы ей на бонус дали заработать. Жалуйтесь... Пусть работы проводят.

Игорь Алексеевич наверно в Убки много "висит".....
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:26

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Опис не читав...але Вуйця засуджую.


Лондонський суд також засудить:
Після успіху ПриватБанку в Апеляційному суді, підтвердженого рішенням від 15 жовтня 2019 року, що ПриватБанк може продовжити розгляд справи проти його колишніх власників в англійському суді, пан Ігор Коломойський, пан Генадій Боголюбов та інші відповідачі були зобов’язані сплатити Банку 10,9 млн фунтів стерлінгів до 12 листопада 2019 року.
Відповідачів зобов’язали повернути проміжну виплату витрат, сплачену їм Банком, за рішенням суду першої інстанції в минулому році. Банк має отримати 4 млн фунтів стерлінгів від пана Коломойського, 2 млн фунтів стерлінгів від пана Боголюбова та 1,5 млн фунтів стерлінгів від корпоративних відповідачів. https://privatbank.ua/news/2019/10/23/1042


Сподіваюсь, що і по суті рішення буде в такому ключі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 23:41

С 2008 года на национализации, докапитализации и ликвидации банков украинское государство потратило около $20 млрд, сказал гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала в интервью Liga.net.

Он отметил, что из-за состояния украинской правоохранительной системы государству будет тяжело вернуть деньги, потраченные в ходе национализации ПриватБанка.

«Бывшие акционеры Привата не единственные. В этом же ряду и другие крупные банки, у которых была та же бизнес-модель, занимались тем же: тут и Финансы и Кредит [Константина] Жеваго, и банки [Олега] Бахматюка, [Леонида] Климова и так далее. Список достаточно длинный. Каждый из этих банков стоил бюджету сотни миллионов долларов и, к сожалению, государство ни разу не добилось компенсации», — отметил он.

По мнению Фиалы, должен быть единый подход ко всем собственникам. Он считает обнадеживающим то, что после встречи президента Владимира Зеленского с руководством Национального банка прозвучало заявление, что следующая подобная встреча должна быть с участием правоохранительных органов и касаться нанесенных государству убытков.

«Если посчитать все национализации, докапитализации, ликвидации банков с 2008 года, то речь идет о сумме где-то в $20 млрд. Столько государству стоило спасение и лечение банковской системы. И никто не виноват, никто не понес ответственность», — заявил он.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:34

Re: Приватбанк

Панове, а не підскажите, як зараз йде зарахування на карту. Хочу поповнити кредитку з Пумб-онлайн, переказ з карти на карту. І як в Приваті зарахується миттєво чи на слідуючий день?
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:43

Re: Приватбанк

Скупердяй, гроші зарахуються на картку одразу, але інформація за кнопкою "Розрахувати" оновиться завтра.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:08

  MASolomko написав:Скупердяй, гроші зарахуються на картку одразу, але інформація за кнопкою "Розрахувати" оновиться завтра.

Дякую, тобто можна 25 числа гасити кредитку, так щоб не оплатити %%? А то на гарячці всі кажуть до 3-х днів.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:32

Re: Приватбанк

  Скупердяй написав:всі кажуть до 3-х днів.
Лякають
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:36

Re: Приватбанк

Скупердяй, можно. То 3 дня для отправки по СЭП и, то есть ряд моментов...
По возможности лучше гасите 24 числа, а 25 — проверите кнопкой "Рассчитать", что всё чётко. Вдруг что-то у Привата заглючит, то будет день для исправления.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:52

  curiousobro написав:
  lean написав:Квесторе_поверніться
А напишите в личку, плиз, про свою подпись про 50 грн подробнее, мне пригодится, при переносе депозитов из Привата в Альфу.


Не ходите в Альфу. Там тарифов еще больше

зато у аллы есть офигительный офпред на ветке. и в этом случае она бы помогла все откатить взад.
mephala
 
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