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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8287828882898290
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:44

  mephala написав:
  curiousobro написав:
  lean написав:Квесторе_поверніться
А напишите в личку, плиз, про свою подпись про 50 грн подробнее, мне пригодится, при переносе депозитов из Привата в Альфу.


Не ходите в Альфу. Там тарифов еще больше

зато у аллы есть офигительный офпред на ветке. и в этом случае она бы помогла все откатить взад.


если операция проведена, комиссия снята - ничего она не откатит
Setta
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:57

Setta
ни разу не видел вас на ветке аллы. так что ваши сомнения меня не удивляют.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:10

угу откатит
и сопельку вытрет, и чупик даст
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:07

  mephala написав:Setta
ни разу не видел вас на ветке аллы. так что ваши сомнения меня не удивляют.


у меня не сомнения, а уверенность
Setta
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  #<1 ... 8287828882898290
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