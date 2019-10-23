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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 15:44
mephala написав: curiousobro написав: lean написав:Квесторе_поверніться
А напишите в личку, плиз, про свою подпись про 50 грн подробнее, мне пригодится, при переносе депозитов из Привата в Альфу.
Не ходите в Альфу. Там тарифов еще больше
зато у аллы есть офигительный офпред на ветке. и в этом случае она бы помогла все откатить взад.
если операция проведена, комиссия снята - ничего она не откатит
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:57
Setta
ни разу не видел вас на ветке аллы. так что ваши сомнения меня не удивляют.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 16:10
угу откатит
и сопельку вытрет, и чупик даст
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Додано: Чет 24 жов, 2019 17:07
mephala написав:Setta
ни разу не видел вас на ветке аллы. так что ваши сомнения меня не удивляют.
у меня не сомнения, а уверенность
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Setta
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