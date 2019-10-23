mephala написав:
зато у аллы есть офигительный офпред на ветке. и в этом случае она бы помогла все откатить взад.
если операция проведена, комиссия снята - ничего она не откатит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 15:44
если операция проведена, комиссия снята - ничего она не откатит
Додано: Чет 24 жов, 2019 15:57
Setta
ни разу не видел вас на ветке аллы. так что ваши сомнения меня не удивляют.
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:07
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:53
А зря.Мне вернули начисленное РКО 500 грн по Эко на второй день после моего обращения в личку.В детали вдаваться не буду,но не все так просто было.Отделение и поддержка это б не решили 100%.Нынешнему представителю Альфы на этом форуме большой респект!
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:57
Re: Приватбанк
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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