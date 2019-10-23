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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 15:44
mephala написав: curiousobro написав: lean написав:Квесторе_поверніться
А напишите в личку, плиз, про свою подпись про 50 грн подробнее, мне пригодится, при переносе депозитов из Привата в Альфу.
Не ходите в Альфу. Там тарифов еще больше
зато у аллы есть офигительный офпред на ветке. и в этом случае она бы помогла все откатить взад.
если операция проведена, комиссия снята - ничего она не откатит
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Setta
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:57
Setta
ни разу не видел вас на ветке аллы. так что ваши сомнения меня не удивляют.
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mephala
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Додано: Чет 24 жов, 2019 16:10
угу откатит
и сопельку вытрет, и чупик даст
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Додано: Чет 24 жов, 2019 17:07
mephala написав:Setta
ни разу не видел вас на ветке аллы. так что ваши сомнения меня не удивляют.
у меня не сомнения, а уверенность
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Setta
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Додано: Чет 24 жов, 2019 17:53
Setta написав: mephala написав:Setta
ни разу не видел вас на ветке аллы. так что ваши сомнения меня не удивляют.
у меня не сомнения, а уверенность
А зря.Мне вернули начисленное РКО 500 грн по Эко на второй день после моего обращения в личку.В детали вдаваться не буду,но не все так просто было.Отделение и поддержка это б не решили 100%.Нынешнему представителю Альфы на этом форуме большой респект!
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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_Slava_
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Додано: Чет 24 жов, 2019 17:57
_Slava_ написав:
Нынешнему представителю Альфы на этом форуме большой респект!
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Додано: Чет 24 жов, 2019 19:01
mephala написав:Setta
ни разу не видел вас на ветке аллы. так что ваши сомнения меня не удивляют.
откатит- закатит...12 тыс. прикатили назад там чуваку, катальщики блин?
Они б свои ошибки хотя бы откатывали.А клиентские то такое, если уж сам провтыкал.
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