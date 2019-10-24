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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8288828982908291>
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:44

  mephala написав:
  curiousobro написав:
  lean написав:Квесторе_поверніться
А напишите в личку, плиз, про свою подпись про 50 грн подробнее, мне пригодится, при переносе депозитов из Привата в Альфу.


Не ходите в Альфу. Там тарифов еще больше

зато у аллы есть офигительный офпред на ветке. и в этом случае она бы помогла все откатить взад.


если операция проведена, комиссия снята - ничего она не откатит
Setta
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:57

Setta
ни разу не видел вас на ветке аллы. так что ваши сомнения меня не удивляют.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:10

угу откатит
и сопельку вытрет, и чупик даст
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:07

  mephala написав:Setta
ни разу не видел вас на ветке аллы. так что ваши сомнения меня не удивляют.


у меня не сомнения, а уверенность
Setta
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:53

  Setta написав:
  mephala написав:Setta
ни разу не видел вас на ветке аллы. так что ваши сомнения меня не удивляют.


у меня не сомнения, а уверенность

А зря.Мне вернули начисленное РКО 500 грн по Эко на второй день после моего обращения в личку.В детали вдаваться не буду,но не все так просто было.Отделение и поддержка это б не решили 100%.Нынешнему представителю Альфы на этом форуме большой респект!
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:57

Re: Приватбанк

  _Slava_ написав:Нынешнему представителю Альфы на этом форуме большой респект!

Приєднуюсь.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:01

  mephala написав:Setta
ни разу не видел вас на ветке аллы. так что ваши сомнения меня не удивляют.
откатит- закатит...12 тыс. прикатили назад там чуваку, катальщики блин? :) Они б свои ошибки хотя бы откатывали.А клиентские то такое, если уж сам провтыкал.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 07:16

Я провтыкал?

Старая версия П24 https://www.privat24.ua/ уже не работает или это временный глюк?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 07:29

  _Slava_ написав:А зря.Мне вернули начисленное РКО 500 грн по Эко на второй день после моего обращения в личку.В детали вдаваться не буду,но не все так просто было.Отделение и поддержка это б не решили 100%.Нынешнему представителю Альфы на этом форуме большой респект!


Еще раз напомню обсуждаемый кейс. Клиент выбрал и подтвердил операцию, по которой предусмотрена комиссия. Операция проведена, комиссия снята.
Никакая поддержка "аллы" не откатит операцию.
Setta
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:09

  посетитель написав:
  mephala написав:Setta
ни разу не видел вас на ветке аллы. так что ваши сомнения меня не удивляют.
откатит- закатит...12 тыс. прикатили назад там чуваку, катальщики блин? :) Они б свои ошибки хотя бы откатывали.А клиентские то такое, если уж сам провтыкал.

у вас есть информация про то как 12 тыщ закончились? чел просто пропал с форума. так что откатили или нет - это все ваши предположения.

Setta
еще раз - ваше право сомневаться. живя на ветке без офпреда конечно это кажется фантастикой :mrgreen:
mephala
 
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