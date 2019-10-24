mephala написав:Setta ни разу не видел вас на ветке аллы. так что ваши сомнения меня не удивляют.
у меня не сомнения, а уверенность
А зря.Мне вернули начисленное РКО 500 грн по Эко на второй день после моего обращения в личку.В детали вдаваться не буду,но не все так просто было.Отделение и поддержка это б не решили 100%.Нынешнему представителю Альфы на этом форуме большой респект!
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_ написав:Нынешнему представителю Альфы на этом форуме большой респект!
Приєднуюсь.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
_Slava_ написав:А зря.Мне вернули начисленное РКО 500 грн по Эко на второй день после моего обращения в личку.В детали вдаваться не буду,но не все так просто было.Отделение и поддержка это б не решили 100%.Нынешнему представителю Альфы на этом форуме большой респект!
Еще раз напомню обсуждаемый кейс. Клиент выбрал и подтвердил операцию, по которой предусмотрена комиссия. Операция проведена, комиссия снята. Никакая поддержка "аллы" не откатит операцию.