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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:15
mephala написав: посетитель написав: mephala написав:Setta
ни разу не видел вас на ветке аллы. так что ваши сомнения меня не удивляют.
откатит- закатит...12 тыс. прикатили назад там чуваку, катальщики блин?
Они б свои ошибки хотя бы откатывали.А клиентские то такое, если уж сам провтыкал.
у вас есть информация про то как 12 тыщ закончились? чел просто пропал с форума. так что откатили или нет - это все ваши предположения.Setta
еще раз - ваше право сомневаться. живя на ветке без офпреда конечно это кажется фантастикой
так вон же вчера клиент по ошибке перебросил деньги на кредитку вместо дебетки
откатили?
ЗЫ если что то я пользовался и пользуюсь услугами многих банков и по поводу поддержки знаю ситуацию не понаслышке
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Setta
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:21
Setta
в случае аллы у вас именно слухи. реально на ветке вас нет.
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mephala
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:49
mephala написав:Setta
в случае аллы у вас именно слухи. реально на ветке вас нет.
во-первых на ветке я есть, посмотрите внимательнее
во-вторых, я вам привожу реальные примеры, которые касаяются реальных кейсов, возражения будут?
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Setta
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:09
работает
И она не старая, а полная
А Некст -- урезанный новодел
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:15
Setta написав: mephala написав:Setta
в случае аллы у вас именно слухи. реально на ветке вас нет.
во-первых на ветке я есть, посмотрите внимательнее
во-вторых, я вам привожу реальные примеры, которые касаяются реальных кейсов, возражения будут?
если бы вы тусовали на ветке аллы то знали бы реальный кейс как чел забирал депо и с него содрали комис. обратился к офпреду и комис отменили. возражения будут?
Востаннє редагувалось mephala
в П'ят 25 жов, 2019 09:22, всього редагувалось 1 раз.
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mephala
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:18
mephala написав:
если бы вы тусовали на ветке аллы то знали бы реальный кейс как чел забирал депо и с него содрали комис. обратился к офпреду и комис отменили. возражения будут?
комис пропал из выписки или клиенту дали денег на сумму комисии?
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:19
clientage написав:
работает
И она не старая, а полная
А Некст -- урезанный новодел
у меня не работает
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:23
J
вот тут не скажу. чел просто отписался что его проблема решилась.
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mephala
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:30
Игорь Алексеевич написав: clientage написав:
работает
И она не старая, а полная
А Некст -- урезанный новодел
у меня не работает
ну я вот щас зашёл, без смски
Правда у меня заточена ссыль сразу с телепоном, типа https://login.privat24.ua/?phone=+38067
ххххххх#login
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clientage
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:31
mephala написав: Setta написав: mephala написав:Setta
в случае аллы у вас именно слухи. реально на ветке вас нет.
во-первых на ветке я есть, посмотрите внимательнее
во-вторых, я вам привожу реальные примеры, которые касаяются реальных кейсов, возражения будут?
если бы вы тусовали на ветке аллы то знали бы реальный кейс как чел забирал депо и с него содрали комис. обратился к офпреду и комис отменили. возражения будут?
Если вы про долярчика (вроде у него была такая история), то там был косяк кассира, а не его собественный.
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Kalgan
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