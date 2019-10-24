RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8289829082918292>
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:15

  mephala написав:
  посетитель написав:
  mephala написав:Setta
ни разу не видел вас на ветке аллы. так что ваши сомнения меня не удивляют.
откатит- закатит...12 тыс. прикатили назад там чуваку, катальщики блин? :) Они б свои ошибки хотя бы откатывали.А клиентские то такое, если уж сам провтыкал.

у вас есть информация про то как 12 тыщ закончились? чел просто пропал с форума. так что откатили или нет - это все ваши предположения.

Setta
еще раз - ваше право сомневаться. живя на ветке без офпреда конечно это кажется фантастикой :mrgreen:


так вон же вчера клиент по ошибке перебросил деньги на кредитку вместо дебетки
откатили?

ЗЫ если что то я пользовался и пользуюсь услугами многих банков и по поводу поддержки знаю ситуацию не понаслышке
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 689
З нами з: 13.02.07
Подякував: 8 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:21

Setta
в случае аллы у вас именно слухи. реально на ветке вас нет.
mephala
 
Повідомлень: 5733
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:49

  mephala написав:Setta
в случае аллы у вас именно слухи. реально на ветке вас нет.


во-первых на ветке я есть, посмотрите внимательнее
во-вторых, я вам привожу реальные примеры, которые касаяются реальных кейсов, возражения будут?
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 689
З нами з: 13.02.07
Подякував: 8 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:09

  octopus написав:Старая версия П24 https://www.privat24.ua/ уже не работает или это временный глюк?

работает
И она не старая, а полная :)
А Некст -- урезанный новодел :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29353
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2349 раз.
Подякували: 3391 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:15

  Setta написав:
  mephala написав:Setta
в случае аллы у вас именно слухи. реально на ветке вас нет.


во-первых на ветке я есть, посмотрите внимательнее
во-вторых, я вам привожу реальные примеры, которые касаяются реальных кейсов, возражения будут?

если бы вы тусовали на ветке аллы то знали бы реальный кейс как чел забирал депо и с него содрали комис. обратился к офпреду и комис отменили. возражения будут?
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 25 жов, 2019 09:22, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 5733
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:18

  mephala написав:если бы вы тусовали на ветке аллы то знали бы реальный кейс как чел забирал депо и с него содрали комис. обратился к офпреду и комис отменили. возражения будут?

комис пропал из выписки или клиенту дали денег на сумму комисии?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4604
З нами з: 19.01.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:19

  clientage написав:
  octopus написав:Старая версия П24 https://www.privat24.ua/ уже не работает или это временный глюк?

работает
И она не старая, а полная :)
А Некст -- урезанный новодел :)


у меня не работает :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4357
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:23

J
вот тут не скажу. чел просто отписался что его проблема решилась.
mephala
 
Повідомлень: 5733
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:30

  Игорь Алексеевич написав:
  clientage написав:
  octopus написав:Старая версия П24 https://www.privat24.ua/ уже не работает или это временный глюк?

работает
И она не старая, а полная :)
А Некст -- урезанный новодел :)


у меня не работает :roll:

ну я вот щас зашёл, без смски
Правда у меня заточена ссыль сразу с телепоном, типа https://login.privat24.ua/?phone=+38067ххххххх#login
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29353
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2349 раз.
Подякували: 3391 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:31

  mephala написав:
  Setta написав:
  mephala написав:Setta
в случае аллы у вас именно слухи. реально на ветке вас нет.


во-первых на ветке я есть, посмотрите внимательнее
во-вторых, я вам привожу реальные примеры, которые касаяются реальных кейсов, возражения будут?

если бы вы тусовали на ветке аллы то знали бы реальный кейс как чел забирал депо и с него содрали комис. обратился к офпреду и комис отменили. возражения будут?

Если вы про долярчика (вроде у него была такая история), то там был косяк кассира, а не его собественный.
Kalgan
 
Повідомлень: 133
З нами з: 02.01.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8289829082918292>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, ramaz, vitaliy1111, vollena71, Кочевник і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77951)
25.10.2019 10:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.