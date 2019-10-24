RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8289829082918292
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:38

  mephala написав:если бы вы тусовали на ветке аллы то знали бы реальный кейс как чел забирал депо и с него содрали комис. обратился к офпреду и комис отменили. возражения будут?


Если клиента не проинформировали или проинформировали неправильно, то могут вернуть.
Но это имхо совсем другой случай.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2901
З нами з: 24.06.15
Подякував: 53 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:00

  mephala написав:
  Setta написав:
  mephala написав:Setta
в случае аллы у вас именно слухи. реально на ветке вас нет.


во-первых на ветке я есть, посмотрите внимательнее
во-вторых, я вам привожу реальные примеры, которые касаяются реальных кейсов, возражения будут?

если бы вы тусовали на ветке аллы то знали бы реальный кейс как чел забирал депо и с него содрали комис. обратился к офпреду и комис отменили. возражения будут?

Вы спорите совершенно напрасно, потому что правы оба
1. Нет, Алла не откатывает операции назад и ничего не отменяет.
2. Да, Представитель в форуме, дай бог ей здоровья, очень часто компенсирует косяки Аллы
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9928
З нами з: 23.01.13
Подякував: 286 раз.
Подякували: 1407 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:13

  clientage написав:у меня заточена ссыль сразу с телепоном, типа https://login.privat24.ua/?phone=+38067ххххххх#login

"+" и "#login" - лишние
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2620
З нами з: 27.12.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:31

  mephala написав:J
вот тут не скажу. чел просто отписался что его проблема решилась.


в описываемом вами случае чья была ошибка?
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 693
З нами з: 13.02.07
Подякував: 8 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:33

  Stringer написав:2. Да, Представитель в форуме, дай бог ей здоровья, очень часто компенсирует косяки Аллы


Имнно так - косяки Аллы.
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 693
З нами з: 13.02.07
Подякував: 8 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:53

  Setta написав:
  mephala написав:J
вот тут не скажу. чел просто отписался что его проблема решилась.


в описываемом вами случае чья была ошибка?

чел пришел в кассу снять депозит. дал карту. кассир провела снятие с картой в итоге влет на комис.
кто тут виноват - что чел не пошел к менеджеру по ордерок что бы без мзды снять депошные деньги или что кассир не подсказала как снять без комиса?

ЗЫ
случай когда снятие разбили на куски и вжарили на комис это другой случай.
mephala
 
Повідомлень: 5734
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:05

  Setta написав:
  mephala написав:Setta, в случае аллы у вас именно слухи. реально на ветке вас нет.

во-первых на ветке я есть, посмотрите внимательнее
во-вторых, я вам привожу реальные примеры, которые касаяются реальных кейсов, возражения будут?

Вы своими постами уже показали свой уровень, что я планирую добавить вас в игнор, возражения будут?
Со своими аргументами "клиент пополнил не дебетку, а кредитку, ему не отменили" можете идти на какой-нибудь оверклокерс.юа. Комиссии за операцию с клиента не сняли так что нечего отменять и никакого "реального примера" оконченного вы не привели.
И не путайте стороны, это вы рассказываете тут, что офпред "ни разу не вернет ничего", а значит и одного примера будет достаточно именно противоположной стороне спора, а не вам.
Slx
 
Повідомлень: 226
З нами з: 23.07.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:27

Re: Приватбанк

  clientage написав:ну я вот щас зашёл, без смски
Правда у меня заточена ссыль сразу с телепоном, типа https://login.privat24.ua/?phone=+38067ххххххх#login


спасибо.получилось :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4358
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8289829082918292
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, MASolomko, mephala, riwalir, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.