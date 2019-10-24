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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:38
mephala написав:
если бы вы тусовали на ветке аллы то знали бы реальный кейс как чел забирал депо и с него содрали комис. обратился к офпреду и комис отменили. возражения будут?
Если клиента не проинформировали или проинформировали неправильно, то могут вернуть.
Но это имхо совсем другой случай.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:00
mephala написав: Setta написав: mephala написав:Setta
в случае аллы у вас именно слухи. реально на ветке вас нет.
во-первых на ветке я есть, посмотрите внимательнее
во-вторых, я вам привожу реальные примеры, которые касаяются реальных кейсов, возражения будут?
если бы вы тусовали на ветке аллы то знали бы реальный кейс как чел забирал депо и с него содрали комис. обратился к офпреду и комис отменили. возражения будут?
Вы спорите совершенно напрасно, потому что правы оба
1. Нет, Алла не откатывает операции назад и ничего не отменяет.
2. Да, Представитель в форуме, дай бог ей здоровья, очень часто компенсирует косяки Аллы
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:13
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:31
mephala написав:J
вот тут не скажу. чел просто отписался что его проблема решилась.
в описываемом вами случае чья была ошибка?
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:33
Stringer написав:
2. Да, Представитель в форуме, дай бог ей здоровья, очень часто компенсирует косяки Аллы
Имнно так - косяки Аллы.
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Setta
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:53
Setta написав: mephala написав:J
вот тут не скажу. чел просто отписался что его проблема решилась.
в описываемом вами случае чья была ошибка?
чел пришел в кассу снять депозит. дал карту. кассир провела снятие с картой в итоге влет на комис.
кто тут виноват - что чел не пошел к менеджеру по ордерок что бы без мзды снять депошные деньги или что кассир не подсказала как снять без комиса?
ЗЫ
случай когда снятие разбили на куски и вжарили на комис это другой случай.
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mephala
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:05
Setta написав: mephala написав:Setta
, в случае аллы у вас именно слухи. реально на ветке вас нет.
во-первых на ветке я есть, посмотрите внимательнее
во-вторых, я вам привожу реальные примеры, которые касаяются реальных кейсов, возражения будут?
Вы своими постами уже показали свой уровень, что я планирую добавить вас в игнор, возражения будут?
Со своими аргументами "клиент пополнил не дебетку, а кредитку, ему не отменили
" можете идти на какой-нибудь оверклокерс.юа. Комиссии за операцию с клиента не сняли так что нечего отменять и никакого "реального примера
" оконченного вы не привели.
И не путайте стороны, это вы рассказываете тут, что офпред "ни разу не вернет ничего
", а значит и одного примера будет достаточно именно противоположной стороне спора, а не вам.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:27
спасибо.получилось
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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