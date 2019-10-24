Если клиента не проинформировали или проинформировали неправильно, то могут вернуть.
Но это имхо совсем другой случай.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:38
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:00
Вы спорите совершенно напрасно, потому что правы оба
1. Нет, Алла не откатывает операции назад и ничего не отменяет.
2. Да, Представитель в форуме, дай бог ей здоровья, очень часто компенсирует косяки Аллы
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:13
"+" и "#login" - лишние
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:31
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:33
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:53
чел пришел в кассу снять депозит. дал карту. кассир провела снятие с картой в итоге влет на комис.
кто тут виноват - что чел не пошел к менеджеру по ордерок что бы без мзды снять депошные деньги или что кассир не подсказала как снять без комиса?
ЗЫ
случай когда снятие разбили на куски и вжарили на комис это другой случай.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:05
Вы своими постами уже показали свой уровень, что я планирую добавить вас в игнор, возражения будут?
Со своими аргументами "клиент пополнил не дебетку, а кредитку, ему не отменили" можете идти на какой-нибудь оверклокерс.юа. Комиссии за операцию с клиента не сняли так что нечего отменять и никакого "реального примера" оконченного вы не привели.
И не путайте стороны, это вы рассказываете тут, что офпред "ни разу не вернет ничего", а значит и одного примера будет достаточно именно противоположной стороне спора, а не вам.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:27
Re: Приватбанк
спасибо.получилось
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:50
Re: Приватбанк
Вопрос, наверное, наивный, но так получилось, что никогда раньше с таким краудфандингом не сталкивался. Возникла необходимость организовать безналичный сбор средств. Целевая аудитория, естественно, ничего кроме "перевода на карту (по умолчанию) Привата" не знает. Приблизительный месячный объем - до 30тыс/мес. Предполагаю, что будет 100-200 входящих транзакций в мес. по несколько сотен грн. каждая. Часть денег будет сниматься в банкомате, часть уходить безналично (ПОС и СЭП).
Вопрос. Есть ли в этой схеме НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ какие-то риски, связанные с вмешательством финмона или, возможно, фискальной службы?
Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:06
Это ваше личное дело и право добавлять кого угодно в игнор.
Сплошной поток сознания от вас. Но я попробую все же вам объяснить.
В изначальном примере клиент из-за своей ошибки попадет на комиссию при снятии средств.
Но так даже лучше. Если клиент сам провел (подтвердил) операцию снятия депозита "не на ту" карту, то никакой оффпред назад эту операцию не отмотает.
Я достаточно ясно выразил свое мнение?
И в этом нет ничего ни хорошего, ни плохого, банк просто соблюдает свой регламент.
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