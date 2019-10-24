Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:05

Setta написав: mephala написав: Setta, в случае аллы у вас именно слухи. реально на ветке вас нет. , в случае аллы у вас именно слухи. реально на ветке вас нет.

во-первых на ветке я есть, посмотрите внимательнее

во-вторых, я вам привожу реальные примеры, которые касаяются реальных кейсов, возражения будут? во-первых на ветке я есть, посмотрите внимательнеево-вторых, я вам привожу реальные примеры, которые касаяются реальных кейсов, возражения будут?

Вы своими постами уже показали свой уровень, что я планирую добавить вас в игнор, возражения будут?Со своими аргументами "клиент пополнил не дебетку, а кредитку, ему не отменили" можете идти на какой-нибудь оверклокерс.юа. Комиссии за операцию с клиента не сняли так что нечего отменять и никакого "реального примера" оконченного вы не привели.И не путайте стороны, это вы рассказываете тут, что офпред "ни разу не вернет ничего", а значит и одного примера будет достаточно именно противоположной стороне спора, а не вам.