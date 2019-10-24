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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8289829082918292
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:38

  mephala написав:если бы вы тусовали на ветке аллы то знали бы реальный кейс как чел забирал депо и с него содрали комис. обратился к офпреду и комис отменили. возражения будут?


Если клиента не проинформировали или проинформировали неправильно, то могут вернуть.
Но это имхо совсем другой случай.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:00

  mephala написав:
  Setta написав:
  mephala написав:Setta
в случае аллы у вас именно слухи. реально на ветке вас нет.


во-первых на ветке я есть, посмотрите внимательнее
во-вторых, я вам привожу реальные примеры, которые касаяются реальных кейсов, возражения будут?

если бы вы тусовали на ветке аллы то знали бы реальный кейс как чел забирал депо и с него содрали комис. обратился к офпреду и комис отменили. возражения будут?

Вы спорите совершенно напрасно, потому что правы оба
1. Нет, Алла не откатывает операции назад и ничего не отменяет.
2. Да, Представитель в форуме, дай бог ей здоровья, очень часто компенсирует косяки Аллы
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:13

  clientage написав:у меня заточена ссыль сразу с телепоном, типа https://login.privat24.ua/?phone=+38067ххххххх#login

"+" и "#login" - лишние
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:31

  mephala написав:J
вот тут не скажу. чел просто отписался что его проблема решилась.


в описываемом вами случае чья была ошибка?
Setta
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:33

  Stringer написав:2. Да, Представитель в форуме, дай бог ей здоровья, очень часто компенсирует косяки Аллы


Имнно так - косяки Аллы.
Setta
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:53

  Setta написав:
  mephala написав:J
вот тут не скажу. чел просто отписался что его проблема решилась.


в описываемом вами случае чья была ошибка?

чел пришел в кассу снять депозит. дал карту. кассир провела снятие с картой в итоге влет на комис.
кто тут виноват - что чел не пошел к менеджеру по ордерок что бы без мзды снять депошные деньги или что кассир не подсказала как снять без комиса?

ЗЫ
случай когда снятие разбили на куски и вжарили на комис это другой случай.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:05

  Setta написав:
  mephala написав:Setta, в случае аллы у вас именно слухи. реально на ветке вас нет.

во-первых на ветке я есть, посмотрите внимательнее
во-вторых, я вам привожу реальные примеры, которые касаяются реальных кейсов, возражения будут?

Вы своими постами уже показали свой уровень, что я планирую добавить вас в игнор, возражения будут?
Со своими аргументами "клиент пополнил не дебетку, а кредитку, ему не отменили" можете идти на какой-нибудь оверклокерс.юа. Комиссии за операцию с клиента не сняли так что нечего отменять и никакого "реального примера" оконченного вы не привели.
И не путайте стороны, это вы рассказываете тут, что офпред "ни разу не вернет ничего", а значит и одного примера будет достаточно именно противоположной стороне спора, а не вам.
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:27

Re: Приватбанк

  clientage написав:ну я вот щас зашёл, без смски
Правда у меня заточена ссыль сразу с телепоном, типа https://login.privat24.ua/?phone=+38067ххххххх#login


спасибо.получилось :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:50

Re: Приватбанк

Вопрос, наверное, наивный, но так получилось, что никогда раньше с таким краудфандингом не сталкивался. Возникла необходимость организовать безналичный сбор средств. Целевая аудитория, естественно, ничего кроме "перевода на карту (по умолчанию) Привата" не знает. Приблизительный месячный объем - до 30тыс/мес. Предполагаю, что будет 100-200 входящих транзакций в мес. по несколько сотен грн. каждая. Часть денег будет сниматься в банкомате, часть уходить безналично (ПОС и СЭП).
Вопрос. Есть ли в этой схеме НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ какие-то риски, связанные с вмешательством финмона или, возможно, фискальной службы?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:06

  Slx написав:Вы своими постами уже показали свой уровень, что я планирую добавить вас в игнор, возражения будут?


:D
Это ваше личное дело и право добавлять кого угодно в игнор.

  Slx написав:
Со своими аргументами "клиент пополнил не дебетку, а кредитку, ему не отменили" можете идти на какой-нибудь оверклокерс.юа. Комиссии за операцию с клиента не сняли так что нечего отменять и никакого "реального примера" оконченного вы не привели.
И не путайте стороны, это вы рассказываете тут, что офпред "ни разу не вернет ничего", а значит и одного примера будет достаточно именно противоположной стороне спора, а не вам.


Сплошной поток сознания от вас. Но я попробую все же вам объяснить.

В изначальном примере клиент из-за своей ошибки попадет на комиссию при снятии средств.
Но так даже лучше. Если клиент сам провел (подтвердил) операцию снятия депозита "не на ту" карту, то никакой оффпред назад эту операцию не отмотает.
Я достаточно ясно выразил свое мнение?
И в этом нет ничего ни хорошего, ни плохого, банк просто соблюдает свой регламент.
Setta
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