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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:12
Кащей написав:
Вопрос. Есть ли в этой схеме НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ какие-то риски, связанные с вмешательством финмона или, возможно, фискальной службы?
Если вы не получатель субсидий или льгот, то рисков при таких суммах не должно быть. Если возбудится финмон банка, то будьте готовы предоставить любой документ, который подтвердит на что собираются деньги, например, на лечение или другое. Предупредите тех, кто будет пересылать деньги на карту о вменяемом указание назначения платежа (р2р-перевода).
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Sanio
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:37
Кащей написав:
Вопрос. Есть ли в этой схеме НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ какие-то риски, связанные с вмешательством финмона или, возможно, фискальной службы?
ЕСТЬ.
Ваша тема - видели в банкомате Привата "благотворительность"?
Ваша задача засунуть туда свой проект. Это проще переводов - вставил карточку , посмотрел баланс - выход в главное меню - благотворительность.
Все остальное - мухлювание и нецелевое использование карт. СЭП в Привате платный, будете свои 3 грн докладывать или брать из "общака"? и еще 100500 тупых вопросов.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:37
Sanio написав: Кащей написав:
Вопрос. Есть ли в этой схеме НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ какие-то риски, связанные с вмешательством финмона или, возможно, фискальной службы?
Если вы не получатель субсидий или льгот, то рисков при таких суммах не должно быть. Если возбудится финмон банка, то будьте готовы предоставить любой документ, который подтвердит на что собираются деньги, например, на лечение или другое. Предупредите тех, кто будет пересылать деньги на карту о вменяемом указание назначения платежа (р2р-перевода).
При оплате НДФЛ проблем с фискалами не будет. Но: из-за такой суммы проблемы вряд ли будут. Но: могут устроить показательную порку в случайном порядке.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:56
При оплате НДФЛ проблем с фискалами не будет
Вы имеете в виду, НДФЛ с приходящих на карту сумм? Не уверен, что их можно считать доходами даже с точки зрения налоговых органов. С предпринимательской деятельностью это никак не связано.
Предупредите тех, кто будет пересылать деньги на карту о вменяемом указание назначения платежа (р2р-перевода).
Мне кажется, лучше всего там ничего не указывать. Так проще всего избежать "невменяемости" формулировок.
Но был бы рад услышать мнение практиков.
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Кащей
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