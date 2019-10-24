Кащей написав:Вопрос. Есть ли в этой схеме НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ какие-то риски, связанные с вмешательством финмона или, возможно, фискальной службы?
Если вы не получатель субсидий или льгот, то рисков при таких суммах не должно быть. Если возбудится финмон банка, то будьте готовы предоставить любой документ, который подтвердит на что собираются деньги, например, на лечение или другое. Предупредите тех, кто будет пересылать деньги на карту о вменяемом указание назначения платежа (р2р-перевода).
Кащей написав:Вопрос. Есть ли в этой схеме НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ какие-то риски, связанные с вмешательством финмона или, возможно, фискальной службы?
ЕСТЬ.
Ваша тема - видели в банкомате Привата "благотворительность"? Ваша задача засунуть туда свой проект. Это проще переводов - вставил карточку , посмотрел баланс - выход в главное меню - благотворительность. Все остальное - мухлювание и нецелевое использование карт. СЭП в Привате платный, будете свои 3 грн докладывать или брать из "общака"? и еще 100500 тупых вопросов.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Кащей написав:Вопрос. Есть ли в этой схеме НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ какие-то риски, связанные с вмешательством финмона или, возможно, фискальной службы?
Если вы не получатель субсидий или льгот, то рисков при таких суммах не должно быть. Если возбудится финмон банка, то будьте готовы предоставить любой документ, который подтвердит на что собираются деньги, например, на лечение или другое. Предупредите тех, кто будет пересылать деньги на карту о вменяемом указание назначения платежа (р2р-перевода).
При оплате НДФЛ проблем с фискалами не будет. Но: из-за такой суммы проблемы вряд ли будут. Но: могут устроить показательную порку в случайном порядке.
Кащей написав:Вопрос, наверное, наивный, но так получилось, что никогда раньше с таким краудфандингом не сталкивался. Возникла необходимость организовать безналичный сбор средств. Целевая аудитория, естественно, ничего кроме "перевода на карту (по умолчанию) Привата" не знает. Приблизительный месячный объем - до 30тыс/мес. Предполагаю, что будет 100-200 входящих транзакций в мес. по несколько сотен грн. каждая. Часть денег будет сниматься в банкомате, часть уходить безналично (ПОС и СЭП). Вопрос. Есть ли в этой схеме НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ какие-то риски, связанные с вмешательством финмона или, возможно, фискальной службы?
Вы зарегистрированы как ФОП ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Думаю, что постоянно 100-200 зачислений на карточку в месяц, то из банка вами поинтересуются с вероятностью 100 процентов, будьте готовы внятно что то им рассказать.
Из налоговой, если вы не ФОП, на данный момент вряд ли поинтересуются, суммы не большие.
Но с учетом того, что сейчас у власти молодая команда диджитализаторов и любителей налоговых ужесточений, все это выглядит несколько стремно. Возможно вам и придется когда нибудь доказывать, что это не ваш доход, данные то по всем переводам сохраняются.
В этом плане всегда вспоминаю наглядную историю, когда в РФ в 2014 году тупо одним движением кнопки заставили оплатить подоходный налог всех получателей наложенных платежей в Роспочте за 2011-2014 год. Многие попали на серьезные суммы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Тариф сделан, чтобы деньги не выводили. Так как клиент и не вывел, а обратно ввел - его желание передать на рассмотрение ситуацию понятно. И если адекватный работник с правом управленческого решения попался бы - отмена комиссии была бы возможна...
Колись давно, якщо не помиляюся, переказ з унi на приват-вклад був бешкоштовний, але хитрозробленi клієнти почали використовувати це як вивiд грошей з унi без комісіï, тому банк прикрив цю можливiсть
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