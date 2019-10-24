Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:47

Кащей написав: Вы зарегистрированы как ФОП ? Нет. Субсидий тоже не получаю. Нет. Субсидий тоже не получаю.

Думаю, что постоянно 100-200 зачислений на карточку в месяц, то из банка вами поинтересуются с вероятностью 100 процентов, будьте готовы внятно что то им рассказать.Из налоговой, если вы не ФОП, на данный момент вряд ли поинтересуются, суммы не большие.Но с учетом того, что сейчас у власти молодая команда диджитализаторов и любителей налоговых ужесточений, все это выглядит несколько стремно. Возможно вам и придется когда нибудь доказывать, что это не ваш доход, данные то по всем переводам сохраняются.В этом плане всегда вспоминаю наглядную историю, когда в РФ в 2014 году тупо одним движением кнопки заставили оплатить подоходный налог всех получателей наложенных платежей в Роспочте за 2011-2014 год. Многие попали на серьезные суммы.