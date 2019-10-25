velvet написав:
за коммуналку тоже?
Офіційні правила акції
6.2. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими правилами, остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
6.9. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор не зобов’язаний вести переписку з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі щодо умов проведення, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунка Акції, чи будь-яких інших подібних питань.