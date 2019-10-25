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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8291829282938294
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:23

  greenozon написав:Прийшла на пошту акція від ПБ
отримуйте кешбек 5% з кожної купівлі в будь-яких інтернет-магазинах за умови оплати карткою Visa від ПриватБанку.

http://prntscr.com/po4s57

https://promos.privatbank.ua/ua/chorna- ... dium=email

за коммуналку тоже?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2462
З нами з: 06.03.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 290 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:53

  velvet написав:
  greenozon написав:Прийшла на пошту акція від ПБ
отримуйте кешбек 5% з кожної купівлі в будь-яких інтернет-магазинах за умови оплати карткою Visa від ПриватБанку.

http://prntscr.com/po4s57

https://promos.privatbank.ua/ua/chorna- ... dium=email

за коммуналку тоже?

Офіційні правила акції
6.2. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими правилами, остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
6.9. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор не зобов’язаний вести переписку з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі щодо умов проведення, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунка Акції, чи будь-яких інших подібних питань.
lel
 
Повідомлень: 2304
З нами з: 10.12.13
Подякував: 932 раз.
Подякували: 257 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 00:06

  lel написав:Офіційні правила акції
6.2. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими правилами, остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
6.9. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор не зобов’язаний вести переписку з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі щодо умов проведення, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунка Акції, чи будь-яких інших подібних питань.

Это почти везде так. Но это ничего не значит.
Slx
 
Повідомлень: 227
З нами з: 23.07.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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  #<1 ... 8291829282938294
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