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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:23
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velvet
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:53
velvet написав:
за коммуналку тоже?
Офіційні правила акції
6.2. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими правилами, остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
6.9. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор не зобов’язаний вести переписку з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі щодо умов проведення, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунка Акції, чи будь-яких інших подібних питань.
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lel
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Додано: Суб 26 жов, 2019 00:06
lel написав:
Офіційні правила акції
6.2. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими правилами, остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
6.9. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор не зобов’язаний вести переписку з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі щодо умов проведення, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунка Акції, чи будь-яких інших подібних питань.
Это почти везде так. Но это ничего не значит.
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Slx
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Додано: Суб 26 жов, 2019 07:47
velvet написав:за коммуналку тоже?
Вот это смущает немного. Хотя в самих правилах этого вроде не написано.
Як узяти участь в акції?
З 19.08.2019 до 30.11.2019 зареєструйтеся в акції та оплачуйте покупки в закордонних інтернет-магазинах карткою Visa.
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Aps
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Додано: Суб 26 жов, 2019 08:25
Aps написав:
velvet написав:за коммуналку тоже?
Вот это смущает немного. Хотя в самих правилах этого вроде не написано.
Як узяти участь в акції?
З 19.08.2019 до 30.11.2019 зареєструйтеся в акції та оплачуйте покупки в закордонних інтернет-магазинах карткою Visa.
В русской версии такого нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 26 жов, 2019 09:24
Вкладчик1234 написав: Aps написав:
Як узяти участь в акції?
З 19.08.2019 до 30.11.2019 зареєструйтеся в акції та оплачуйте покупки в закордонних інтернет-магазинах карткою Visa.
В русской версии такого нет
Мовна дискримінація. )
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Aps
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