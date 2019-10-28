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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 жов, 2019 10:15
BBC написав: ruvex написав:
Приватбанк. Округлення до 100 грн превращается в округление до 10.
Карта превратилась в тыкву.
Поработает на телекоммуникации.
Еще ж не превратилась.
предлагаю тему добычи шкварок лишний раз не теребить
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