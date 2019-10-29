Сегодня отправите - завтра утром будут в месте назначения.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 жов, 2019 16:31
Додано: Вів 29 жов, 2019 16:32
ок))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 29 жов, 2019 17:19
З ПУМБою є договір - ціна квитка 1 грн.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 29 жов, 2019 17:34
Та не, не будет 10%, каждый месяц сумма на шарике будет уменьшаться и по моим прикидкам где-то в 0 выйдет или даже дороже. Вот если гривна обвалится, а сумма в валюте есть, то это может быть интересно.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Вів 29 жов, 2019 18:16
Re: Приватбанк
Раньше Приват писал, что будет делать автоматический перевыпуск карты на цифровую (виртуальную) карту по окончанию срока действия. Как оно работает хз.
Но при необходимости заводите цифровую (виртуальную) карту, которую можно подвязать в Google/Apple Pay. При желании её можно будет перевыпустить на обычную пластинку. Данная карта куда лучше, чем обычная виртуальная интернет-карта.
Додано: Вів 29 жов, 2019 19:04
Re: Приватбанк
Спасибо вам добрый человек - можно немного подробностей?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 29 жов, 2019 19:09
Re: Приватбанк
Сегодня закрыли отделение, в котором можно было попасть в кассу минут за 5. Причина - слабый трафик. В остальных в кассу стоять от 15 до 30 минут. Ребята! Вы там совсем?
Додано: Сер 30 жов, 2019 08:56
Свиноводам-любителям на заметку!!!
Как человек выросший в селе и знакомый с основами сельского хозяйства и животноводства нашел небольшой лайфхак как поддерживать темп кормежки поголовья поросят в прежнем режиме. Не уверен, что это надолго, но начавшего на днях худеть маленького хряка пока удалось спасти. Возможно способ подойдет не всем (есть 1 технический параметр, который проверить не могу), но попытка не пытка. Из соображений безопасности поделюсь опытом "хлопця з села" в личку только знакомым мне форумчанам (то есть тем кого лично я много читал - а не просто имеющим много сообщений в ветках, которые мне не интересны). Новичков и тем кто просто читает форум, ничего особо тут не написав - прошу не беспокоить - Вам ответить не смогу. Извините!
Всем хорошего дня!
Додано: Сер 30 жов, 2019 09:10
ну хоть категорию себя можна узнать
а если она подойдет, то и лазейку
Додано: Сер 30 жов, 2019 09:12
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