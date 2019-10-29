Додано: Сер 30 жов, 2019 08:56

Как человек выросший в селе и знакомый с основами сельского хозяйства и животноводства нашел небольшой лайфхак как поддерживать темп кормежки поголовья поросят в прежнем режиме. Не уверен, что это надолго, но начавшего на днях худеть маленького хряка пока удалось спасти. Возможно способ подойдет не всем (есть 1 технический параметр, который проверить не могу), но попытка не пытка. Из соображений безопасности поделюсь опытом "хлопця з села" в личку только знакомым мне форумчанам (то есть тем кого лично я много читал - а не просто имеющим много сообщений в ветках, которые мне не интересны). Новичков и тем кто просто читает форум, ничего особо тут не написав - прошу не беспокоить - Вам ответить не смогу. Извините!

Всем хорошего дня!