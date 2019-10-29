RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8298829983008301>
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 16:31

  Игорь Алексеевич написав:Поскажите.
С привата за 3грн. платежи в пумб и а-банк быстро летают?


Сегодня отправите - завтра утром будут в месте назначения.
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1760
З нами з: 11.10.16
Подякував: 826 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 16:32

  Alex2007 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Поскажите.
С привата за 3грн. платежи в пумб и а-банк быстро летают?


Сегодня отправите - завтра утром будут в месте назначения.


ок))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4360
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 17:19

  Игорь Алексеевич написав:Поскажите.
С привата за 3грн. платежи в пумб и а-банк быстро летают?

З ПУМБою є договір - ціна квитка 1 грн. :wink:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3684
З нами з: 18.08.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 17:34

  clientage написав:
  isen написав:Добрый день.
Как будет выгоднее купить телефон за 4660 грн наличные или этот же телефон за 5500 в оплату частями на 18 месяцев?

18 частей = 17 мес
В тандеме с Шаромыжником экономия составит порядка 10%, т.е. -550. И нужно загашать кредитку перед выплатой очередной части!
Но у вас будет офиц. чек и гарталон. Да и найти 305 грн гораздо легче чем сразу 4660 :)
Даа, и если будете обналичивать кредитку, то потеряеете на 4660 -4% = 178грн :mrgreen:

Та не, не будет 10%, каждый месяц сумма на шарике будет уменьшаться и по моим прикидкам где-то в 0 выйдет или даже дороже. Вот если гривна обвалится, а сумма в валюте есть, то это может быть интересно.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5641
З нами з: 20.01.15
Подякував: 360 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 18:16

Re: Приватбанк

  v_matsenko написав:Ранее пользовался Универсальной , но она просрочилась, там пополнение ее хоть по реквизитам хоть по Р2Р было без комиссии . Хочу в Приват24 открыт инет-карту и заводить средства через нее.
Раньше Приват писал, что будет делать автоматический перевыпуск карты на цифровую (виртуальную) карту по окончанию срока действия. Как оно работает хз.
Но при необходимости заводите цифровую (виртуальную) карту, которую можно подвязать в Google/Apple Pay. При желании её можно будет перевыпустить на обычную пластинку. Данная карта куда лучше, чем обычная виртуальная интернет-карта.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1376
З нами з: 08.03.18
Подякував: 55 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 19:04

Re: Приватбанк

  klug написав:З ПУМБою є договір - ціна квитка 1 грн.


Спасибо вам добрый человек - можно немного подробностей?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3105
З нами з: 23.11.14
Подякував: 613 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 19:09

Re: Приватбанк

Сегодня закрыли отделение, в котором можно было попасть в кассу минут за 5. Причина - слабый трафик. В остальных в кассу стоять от 15 до 30 минут. Ребята! Вы там совсем?
sergnemo68
Аватар користувача
 
Повідомлень: 313
З нами з: 28.07.15
Подякував: 361 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 08:56

Свиноводам-любителям на заметку!!!

Как человек выросший в селе и знакомый с основами сельского хозяйства и животноводства нашел небольшой лайфхак как поддерживать темп кормежки поголовья поросят в прежнем режиме. Не уверен, что это надолго, но начавшего на днях худеть маленького хряка пока удалось спасти. Возможно способ подойдет не всем (есть 1 технический параметр, который проверить не могу), но попытка не пытка. Из соображений безопасности поделюсь опытом "хлопця з села" в личку только знакомым мне форумчанам (то есть тем кого лично я много читал - а не просто имеющим много сообщений в ветках, которые мне не интересны). Новичков и тем кто просто читает форум, ничего особо тут не написав - прошу не беспокоить - Вам ответить не смогу. Извините!
Всем хорошего дня!
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3162
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:10

ну хоть категорию себя можна узнать :)
а если она подойдет, то и лазейку
v57
 
Повідомлень: 2322
З нами з: 14.03.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:12

  v57 написав:ну хоть категорию себя можна узнать :)
а если она подойдет, то и лазейку

Не IOS. Сам не имею поэтому не могу знать работает ли на нем
Отвечу только на запросы присланные сегодня до полудня.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3162
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8298829983008301>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.