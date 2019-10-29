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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8298829983008301
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:41

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Не уверен, что это надолго, но начавшего на днях худеть маленького хряка пока удалось спасти.
Сейчас как раз есть промежуток пока "покрашенная" не дойдут до всех комплексов.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:46

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Slx
 
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