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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 жов, 2019 09:41
Flamingo написав:
Не уверен, что это надолго, но начавшего на днях худеть маленького хряка пока удалось спасти.
Сейчас как раз есть промежуток пока "покрашенная" не дойдут до всех комплексов.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 09:46
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