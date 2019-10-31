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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 20:54
Ой+ написав:
КДВ в симпатичних порохоботських кольорах
що малось на увазі
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greenozon
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Додано: Чет 31 жов, 2019 20:59
greenozon написав: Ой+ написав:
КДВ в симпатичних порохоботських кольорах
що малось на увазі
Шоколадный цвет
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curiousobro
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Додано: Чет 31 жов, 2019 21:03
а сходу і не поняв
осінні пастильні кольори і до чого тут п. П,..
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greenozon
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- Подякували: 373 раз.
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