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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8300830183028303
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:54

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:КДВ в симпатичних порохоботських кольорах

що малось на увазі
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:59

  greenozon написав:
  Ой+ написав:КДВ в симпатичних порохоботських кольорах

що малось на увазі

Шоколадный цвет :mrgreen:
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:03

:mrgreen:
а сходу і не поняв
осінні пастильні кольори і до чого тут п. П,..
+50грн !
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greenozon
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