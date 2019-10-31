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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8300830183028303
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:54

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:КДВ в симпатичних порохоботських кольорах

що малось на увазі
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:59

  greenozon написав:
  Ой+ написав:КДВ в симпатичних порохоботських кольорах

що малось на увазі

Шоколадный цвет :mrgreen:
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:03

:mrgreen:
а сходу і не поняв
осінні пастильні кольори і до чого тут п. П,..
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:43

Ще одна акція прийшла на пошту від ПБ


З 23 жовтня 2019 р. до 23 лютого 2020 р. даруємо 100 подарунків за здійснення міжнародних переказів і платежів з карткою Mastercard ПриватБанку!
pict1
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Надсилайте та/або отримуйте міжнародні перекази на суму від $50 (екв.) з карткою Mastercard ПриватБанку.
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Які подарунки чекають на учасників акції?

Apple AirPods – 4 шт.;
дорожні сумки – 16 шт.;
парасолі – 16 шт.;
скретч-картки – 16 шт.;
термокухлі – 16 шт.;
Power Bank – 16 шт.;
рюкзаки – 16 шт.

Щомісячно розігрується 25 подарунків: Apple AirPods – 1 шт.; дорожні сумки – 4 шт.; парасолі – 4 шт., скретч-картки – 4 шт.; рюкзаки – 4 шт., Power Bank – 4 шт., термокухлі – 4 шт.

В акції враховується виплата та надсилання міжнародних переказів Swift, Western Union, RIA, MoneyGram, PrivatMoney, Intel Express, Hazri, Sigue, Meest, Welsend, а також платежі від міжнародних компаній, серед яких Payoneer, TransferGo, TransferWise, Paxum та інші.

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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:43

  curiousobro написав:
  greenozon написав:
  Ой+ написав:КДВ в симпатичних порохоботських кольорах

що малось на увазі

Шоколадный цвет :mrgreen:


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Не так добре з грошима, як погано без них.
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