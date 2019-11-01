що малось на увазі
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 20:54
Re: Приватбанк
Додано: Чет 31 жов, 2019 20:59
Додано: Чет 31 жов, 2019 21:03
а сходу і не поняв
осінні пастильні кольори і до чого тут п. П,..
Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:43
Ще одна акція прийшла на пошту від ПБ
З 23 жовтня 2019 р. до 23 лютого 2020 р. даруємо 100 подарунків за здійснення міжнародних переказів і платежів з карткою Mastercard ПриватБанку!
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Як взяти участь в акції?
Надсилайте та/або отримуйте міжнародні перекази на суму від $50 (екв.) з карткою Mastercard ПриватБанку.
Оплатіть карткою Mastercard не менше ніж три покупки від 50 грн кожна.
Які подарунки чекають на учасників акції?
Apple AirPods – 4 шт.;
дорожні сумки – 16 шт.;
парасолі – 16 шт.;
скретч-картки – 16 шт.;
термокухлі – 16 шт.;
Power Bank – 16 шт.;
рюкзаки – 16 шт.
Щомісячно розігрується 25 подарунків: Apple AirPods – 1 шт.; дорожні сумки – 4 шт.; парасолі – 4 шт., скретч-картки – 4 шт.; рюкзаки – 4 шт., Power Bank – 4 шт., термокухлі – 4 шт.
В акції враховується виплата та надсилання міжнародних переказів Swift, Western Union, RIA, MoneyGram, PrivatMoney, Intel Express, Hazri, Sigue, Meest, Welsend, а також платежі від міжнародних компаній, серед яких Payoneer, TransferGo, TransferWise, Paxum та інші.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:43
Кольорова гама:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:14
Одна біда - ходить за регламентом СЕП, а не партизанської стежки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:21
Государственный ПриватБанк и крупнейшая платежная система Японии JCB International Co., Ltd запускают сеть эквайринга платежных карт JCB в Украине.
Лицензионное соглашение о развитии сети приема платежных карт JCB было подписано руководителями ПриватБанка и JCB International 31 октября в Токио
Додано: Суб 02 лис, 2019 09:51
Re: Приватбанк
Подскажите, какой номер котлового в формате IBAN для пополнения переводом из другого банка?
(Бенефициар понимает только номер карты, взять прямые реквизиты не вариант).
Додано: Суб 02 лис, 2019 11:23
Нет больше котлового в формате ибан. Попробуйте в калькуляторе ибанов сформировать - может пройдет.
До 12.01.2020 еще ходит старый формат. Но не факт что котловой будет потом работать.
зы. попробуйте подсунуть номер карты и вместо котлового свои реквизиты. (ибан инн ФИО)
Востаннє редагувалось ol_zy в Суб 02 лис, 2019 11:25, всього редагувалось 1 раз.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Суб 02 лис, 2019 11:24
Вроде ж с 1.11 только ибан, не?
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