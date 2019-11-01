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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8301830283038304
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:25

Снова продлили
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:26

  Ferlakur написав:
  ol_zy написав:
  Ferlakur написав:Подскажите, какой номер котлового в формате IBAN для пополнения переводом из другого банка?
(Бенефициар понимает только номер карты, взять прямые реквизиты не вариант).

Нет больше котлового в формате ибан. Попробуйте в калькуляторе ибанов сформировать - может пройдет.
https://www.iban.com.ua/calculate-iban
До 12.01.2020 еще ходит старый формат. Но не факт что котловой будет потом работать.

Вроде ж с 1.11 только ибан, не?

не - перенесли... налоговая сказала - никак не сможет...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:45

1 квітня...
5 серпня...
1 листопада..

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

12 січня 2020

https://bank.gov.ua/news/all/termin-per ... prodovjeno


а може його і не треба раз майже рік впроваджують і буксують :)
+50грн !
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greenozon
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