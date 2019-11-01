Ferlakur написав:Подскажите, какой номер котлового в формате IBAN для пополнения переводом из другого банка? (Бенефициар понимает только номер карты, взять прямые реквизиты не вариант).
Нет больше котлового в формате ибан. Попробуйте в калькуляторе ибанов сформировать - может пройдет. https://www.iban.com.ua/calculate-iban До 12.01.2020 еще ходит старый формат. Но не факт что котловой будет потом работать.
Вроде ж с 1.11 только ибан, не?
не - перенесли... налоговая сказала - никак не сможет...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7