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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2019 11:26
не - перенесли... налоговая сказала - никак не сможет...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Суб 02 лис, 2019 11:45
1 квітня...
5 серпня...
1 листопада..
12 січня 2020
а може його і не треба раз майже рік впроваджують і буксують
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 02 лис, 2019 18:06
Перехід на стандарт IBAN розпочався 05 серпня 2019 року і тривав до 31 жовтня 2019 року. Під час переходу на стандарт IBAN банки надавали інформацію про нові та змінені за стандартом IBAN рахунки клієнтів – платників податків відповідним контролюючим органам. Статистика Національного банку підтверджує, що дедалі більше клієнтів проводять розрахунки за стандартом IBAN. Станом на 31 жовтня 2019 року 103 учасники Системи електронних платежів здійснили 66% від загальної кількості платежів саме з використанням IBAN. Водночас клієнти ще мають час, щоб призвичаїтися до нового стандарту. Включно до 12 січня 2020 року можна використовувати ті платіжні реквізити, які застосовувалися до запровадження цього міжнародного стандарту. У цей період банки приймають до виконання документи на переказ коштів клієнтів, у яких заповнені або пара реквізитів “Код банку” та “Рахунок”, або рахунок за стандартом IBAN. Остаточний перехід усіх розрахунків клієнтів на стандарт IBAN відбудеться з 13 січня 2020 року – з цієї дати клієнти зможуть проводити розрахунки виключно з використанням IBAN.
Додано: Суб 02 лис, 2019 18:42
і знову акція від ПБ на пошті
Так, це Western!
з 1 листопада 2019 до 29 лютого 2020
Здійснюйте перекази Western Union за карткою Мastercard і ловіть круті подарунки.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 02 лис, 2019 19:00
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