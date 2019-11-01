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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8301830283038304
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:25

Снова продлили
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:26

  Ferlakur написав:
  ol_zy написав:
  Ferlakur написав:Подскажите, какой номер котлового в формате IBAN для пополнения переводом из другого банка?
(Бенефициар понимает только номер карты, взять прямые реквизиты не вариант).

Нет больше котлового в формате ибан. Попробуйте в калькуляторе ибанов сформировать - может пройдет.
https://www.iban.com.ua/calculate-iban
До 12.01.2020 еще ходит старый формат. Но не факт что котловой будет потом работать.

Вроде ж с 1.11 только ибан, не?

не - перенесли... налоговая сказала - никак не сможет...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:45

1 квітня...
5 серпня...
1 листопада..

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

12 січня 2020

https://bank.gov.ua/news/all/termin-per ... prodovjeno


а може його і не треба раз майже рік впроваджують і буксують :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 18:06

Перехід на стандарт IBAN розпочався 05 серпня 2019 року і тривав до 31 жовтня 2019 року. Під час переходу на стандарт IBAN банки надавали інформацію про нові та змінені за стандартом IBAN рахунки клієнтів – платників податків відповідним контролюючим органам. Статистика Національного банку підтверджує, що дедалі більше клієнтів проводять розрахунки за стандартом IBAN. Станом на 31 жовтня 2019 року 103 учасники Системи електронних платежів здійснили 66% від загальної кількості платежів саме з використанням IBAN. Водночас клієнти ще мають час, щоб призвичаїтися до нового стандарту. Включно до 12 січня 2020 року можна використовувати ті платіжні реквізити, які застосовувалися до запровадження цього міжнародного стандарту. У цей період банки приймають до виконання документи на переказ коштів клієнтів, у яких заповнені або пара реквізитів “Код банку” та “Рахунок”, або рахунок за стандартом IBAN. Остаточний перехід усіх розрахунків клієнтів на стандарт IBAN відбудеться з 13 січня 2020 року – з цієї дати клієнти зможуть проводити розрахунки виключно з використанням IBAN.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 18:42

і знову акція від ПБ на пошті :)


Так, це Western!
з 1 листопада 2019 до 29 лютого 2020
Здійснюйте перекази Western Union за карткою Мastercard і ловіть круті подарунки.

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:00

  greenozon написав:а може його і не треба раз майже рік впроваджують і буксують :)

Нічо не буксує, то просто в когось руці кривенькі, все працює як має бути.
IBAN є в усіх країнах, з ним легше жити та легко працювати, дякуєм що нарешті його ввели. 8)
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:59

Ребятки, подскажите пожалуйста в личку есть ли способ карту для выплат как-то пополнить без комиссии?
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:04

  Alexey_k9 написав:Ребятки, подскажите пожалуйста в личку есть ли способ карту для выплат как-то пополнить без комиссии?

пробуйте,на 10 копеек, можно :mrgreen:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:31

Alexey_k9 Поповнити приват-вклад, а з нього на КДВ.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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