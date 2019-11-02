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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2019 11:26
не - перенесли... налоговая сказала - никак не сможет...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Суб 02 лис, 2019 11:45
1 квітня...
5 серпня...
1 листопада..
12 січня 2020
а може його і не треба раз майже рік впроваджують і буксують
+50грн !
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Додано: Суб 02 лис, 2019 18:06
Перехід на стандарт IBAN розпочався 05 серпня 2019 року і тривав до 31 жовтня 2019 року. Під час переходу на стандарт IBAN банки надавали інформацію про нові та змінені за стандартом IBAN рахунки клієнтів – платників податків відповідним контролюючим органам. Статистика Національного банку підтверджує, що дедалі більше клієнтів проводять розрахунки за стандартом IBAN. Станом на 31 жовтня 2019 року 103 учасники Системи електронних платежів здійснили 66% від загальної кількості платежів саме з використанням IBAN. Водночас клієнти ще мають час, щоб призвичаїтися до нового стандарту. Включно до 12 січня 2020 року можна використовувати ті платіжні реквізити, які застосовувалися до запровадження цього міжнародного стандарту. У цей період банки приймають до виконання документи на переказ коштів клієнтів, у яких заповнені або пара реквізитів “Код банку” та “Рахунок”, або рахунок за стандартом IBAN. Остаточний перехід усіх розрахунків клієнтів на стандарт IBAN відбудеться з 13 січня 2020 року – з цієї дати клієнти зможуть проводити розрахунки виключно з використанням IBAN.
Додано: Суб 02 лис, 2019 18:42
і знову акція від ПБ на пошті
Так, це Western!
з 1 листопада 2019 до 29 лютого 2020
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Додано: Суб 02 лис, 2019 19:00
Додано: Суб 02 лис, 2019 19:59
Ребятки, подскажите пожалуйста в личку есть ли способ карту для выплат как-то пополнить без комиссии?
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Додано: Суб 02 лис, 2019 20:04
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:09
Re: Приватбанк
утверждение ,мягко говоря, спорное. Конечно если копипастить номер - то оно и несложно вроде. А вот если по циферке да еще и буковками набирать, да еще и в смарте и не приведи бог у Вас проблемы со зрением - должен заметить что по легкости это занятие еще то . Одно дело набрать раздельно 6 цифр МФО и от 7 до 14 цифр счета или же всю ту "махину" с "юа" вначале. Я еще понимаю если бы вводили такое по валютным счетам - типа идем в европу чтобы упростить поступление платежей. Но гривневые счета? На них кто-то что-то будет перечислять в гривне из-за границы? ИМХО гривну можно было оставить как оно есть - система отлажена и работает без сбоев с сцепке МФО + счет. Тем более есть отличная американская пословица "не надо чинить, то что работает" . А так потрачено кучу ресурсов на по сути ерунду. При этом отложены масса действительно важных и нужных проектов. Но вот от ибана чтобы "легче стало жить" я пока не заметил. ;(
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:26
Flamingo Одеваем очки, контактные линзы, берем лупу, кому что, ))
1 раз вбиваем в шаблон, добавляем имя шаблону, и алилуйа простота.
Трансфергоу именно так и переводит, а именно почти все гастарбайтеры в Польше, те которые в курсе. Целесообразность таких переводов это уже другой вопрос. Если говорить об удобстве, то IBAN-ом в привате пользуюсь уже 5 лет и мне нравится, причем как на вход, так и на выход. thumbsup
Теперь же не только в привате, но и ВЕЗДЕ. Это то к чему я привык, это комфорт.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Суб 02 лис, 2019 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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