Додано: Суб 02 лис, 2019 23:48

Maksi2 написав: greenozon написав: а може його і не треба раз майже рік впроваджують і буксують а може його і не треба раз майже рік впроваджують і буксують

Нічо не буксує, то просто в когось руці кривенькі, все працює як має бути.

IBAN є в усіх країнах, з ним легше жити та легко працювати, дякуєм що нарешті його ввели. Нічо не буксує, то просто в когось руці кривенькі, все працює як має бути.IBAN є в усіх країнах, з ним легше жити та легко працювати, дякуєм що нарешті його ввели.

ощад: в отделениях кассиры без понятия, что такое ибан и требуют от людей МФО. Рассказал об этом нач. отделения, оказалось она тоже не в курсе что в ибане есть их МФО... и только когда я ей об этом сказал - она увидела от тех 6 цифр, а что говорить про кассиров? (это происходило недели 2 назад) При этов в клиент-банке для юриков МФО вбивать не надо, если вномить ИБАН, думаю, у кассиров также, но они тупо даже не пробуют вивать, мол без МФО не можем совершить оплату.Т.е. еще как буксует...