RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8302830383048305
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:34

  Maksi2 написав:Flamingo Одеваем очки, контактные линзы, берем лупу, кому что, ))
1 раз вбиваем в шаблон, добавляем имя шаблону, и алилуйа простота. :wink:

То есть владельцы уже имевшихся шаблонов должны быть благодарны, что им теперь все придется переделывать? Ну-ну.
Ну и не все впысывается в шаблоны - нет-нет-да и новый платежик стрельнет. А чем меньше вводить тем проще. Всегда было так, не? ;)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3174
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:38

  Flamingo написав:То есть владельцы уже имевшихся шаблонов должны быть благодарны, что им теперь все придется переделывать? Ну-ну.
Ну и не все впысывается в шаблоны - нет-нет-да и новый платежик стрельнет. А чем меньше вводить тем проще. Всегда было так, не? ;)

Все меняется, зачастую в лучшую сторону. Хотя, то что параши в приват отделениях закрыли это дно, но от гройсманов я другого и не ждал. Клозеты у них в головах, как говорил проф. Преображенский)
Да 1 раз заменить шаблоны и все, ноу проблем. Если для вас это проблема - пользуйтесь до января, вам еще 2 мес комфорта оставили.
Maksi2
 
Повідомлень: 305
З нами з: 18.06.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 23:08

Re: Приватбанк

  Maksi2 написав:Да 1 раз заменить шаблоны и все, ноу проблем. Если для вас это проблема - пользуйтесь до января, вам еще 2 мес комфорта оставили.
Шаблонами у меня охвачено не более половины платежей. Остальное - чаще всего руцями. К тому же новые платежи появлялись, появляются и будут появляться постоянно. Не только у меня - у всех. Потому мне сложно поверить что ввести нынешние "6 плюс 8-14 цифр" - это сложнее чем ибан содержащий те же самые "6 плюс 8-14 цифр" плюс еще ключ и плюс еще множество нулей ;). Так в чем легкость то и простота?
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3174
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 23:12

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Так в чем легкость то и простота?

ИМХО ИБАН заточен под копипаст, типа вот эту одну строчку с мабилы на мабилу перекинул и всьоо... Но в наших реалиях не проканало :mrgreen:
Ничооо, вот Дубилет диджитирует Кабмин и тада всьо наладится. Адназначна :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29460
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2356 раз.
Подякували: 3404 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 23:16

  Flamingo написав:Тем более есть отличная американская пословица "не надо чинить, то что работает".

Некоторый смысл был в том, чтобы искоренить странные и непонятные транзитные счета, и дать, наконец, клиенту выступать полноценным плательщиком и получателем средств, а не назначением платежа. Но это можно было сделать и без IBAN, тем более, что эта котовасия и после перехода на IBAN не везде искоренена.
Хотя унификация с Европой - вполне неплохо тоже, и принесет плоды в будущем.
M-Audio
 
Повідомлень: 1669
З нами з: 23.03.11
Подякував: 270 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 23:32

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:При этом отложены масса действительно важных и нужных проектов.

А можно полюбопытствовать о чем конкретно ведете речь? Что было отложено вместо ибана?

И еще вопрос - как вы думаете СЕПА это неважный и ненужный проект? А ведь именно его я вижу основным выгодополучателем повсеместного внедрения ИБАНа.
curiousobro
 
Повідомлень: 2400
З нами з: 21.07.17
Подякував: 44 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 23:48

  Maksi2 написав:
  greenozon написав:а може його і не треба раз майже рік впроваджують і буксують :)

Нічо не буксує, то просто в когось руці кривенькі, все працює як має бути.
IBAN є в усіх країнах, з ним легше жити та легко працювати, дякуєм що нарешті його ввели. 8)

ощад: в отделениях кассиры без понятия, что такое ибан и требуют от людей МФО. Рассказал об этом нач. отделения, оказалось она тоже не в курсе что в ибане есть их МФО... и только когда я ей об этом сказал - она увидела от тех 6 цифр, а что говорить про кассиров? (это происходило недели 2 назад) При этов в клиент-банке для юриков МФО вбивать не надо, если вномить ИБАН, думаю, у кассиров также, но они тупо даже не пробуют вивать, мол без МФО не можем совершить оплату.
Т.е. еще как буксует...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5647
З нами з: 20.01.15
Подякував: 360 раз.
Подякували: 583 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 23:54

  M-Audio написав:
  Flamingo написав:Тем более есть отличная американская пословица "не надо чинить, то что работает".

Некоторый смысл был в том, чтобы искоренить странные и непонятные транзитные счета, и дать, наконец, клиенту выступать полноценным плательщиком и получателем средств, а не назначением платежа. Но это можно было сделать и без IBAN, тем более, что эта котовасия и после перехода на IBAN не везде искоренена.
Хотя унификация с Европой - вполне неплохо тоже, и принесет плоды в будущем.

Вы это шарику расскажите, которы просто котловой ибан сделал и усе. Просто и со вкусом...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5647
З нами з: 20.01.15
Подякував: 360 раз.
Подякували: 583 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8302830383048305
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kvv_new і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.