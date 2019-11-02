То есть владельцы уже имевшихся шаблонов должны быть благодарны, что им теперь все придется переделывать? Ну-ну.
Ну и не все впысывается в шаблоны - нет-нет-да и новый платежик стрельнет. А чем меньше вводить тем проще. Всегда было так, не?
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Додано: Суб 02 лис, 2019 22:34
То есть владельцы уже имевшихся шаблонов должны быть благодарны, что им теперь все придется переделывать? Ну-ну.
Ну и не все впысывается в шаблоны - нет-нет-да и новый платежик стрельнет. А чем меньше вводить тем проще. Всегда было так, не?
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:38
Все меняется, зачастую в лучшую сторону. Хотя, то что параши в приват отделениях закрыли это дно, но от гройсманов я другого и не ждал. Клозеты у них в головах, как говорил проф. Преображенский)
Да 1 раз заменить шаблоны и все, ноу проблем. Если для вас это проблема - пользуйтесь до января, вам еще 2 мес комфорта оставили.
Додано: Суб 02 лис, 2019 23:08
Re: Приватбанк
Шаблонами у меня охвачено не более половины платежей. Остальное - чаще всего руцями. К тому же новые платежи появлялись, появляются и будут появляться постоянно. Не только у меня - у всех. Потому мне сложно поверить что ввести нынешние "6 плюс 8-14 цифр" - это сложнее чем ибан содержащий те же самые "6 плюс 8-14 цифр" плюс еще ключ и плюс еще множество нулей . Так в чем легкость то и простота?
Додано: Суб 02 лис, 2019 23:12
Re: Приватбанк
ИМХО ИБАН заточен под копипаст, типа вот эту одну строчку с мабилы на мабилу перекинул и всьоо... Но в наших реалиях не проканало
Ничооо, вот Дубилет диджитирует Кабмин и тада всьо наладится. Адназначна
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 лис, 2019 23:16
Некоторый смысл был в том, чтобы искоренить странные и непонятные транзитные счета, и дать, наконец, клиенту выступать полноценным плательщиком и получателем средств, а не назначением платежа. Но это можно было сделать и без IBAN, тем более, что эта котовасия и после перехода на IBAN не везде искоренена.
Хотя унификация с Европой - вполне неплохо тоже, и принесет плоды в будущем.
Додано: Суб 02 лис, 2019 23:32
Re: Приватбанк
А можно полюбопытствовать о чем конкретно ведете речь? Что было отложено вместо ибана?
И еще вопрос - как вы думаете СЕПА это неважный и ненужный проект? А ведь именно его я вижу основным выгодополучателем повсеместного внедрения ИБАНа.
Додано: Суб 02 лис, 2019 23:48
ощад: в отделениях кассиры без понятия, что такое ибан и требуют от людей МФО. Рассказал об этом нач. отделения, оказалось она тоже не в курсе что в ибане есть их МФО... и только когда я ей об этом сказал - она увидела от тех 6 цифр, а что говорить про кассиров? (это происходило недели 2 назад) При этов в клиент-банке для юриков МФО вбивать не надо, если вномить ИБАН, думаю, у кассиров также, но они тупо даже не пробуют вивать, мол без МФО не можем совершить оплату.
Т.е. еще как буксует...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Суб 02 лис, 2019 23:54
Вы это шарику расскажите, которы просто котловой ибан сделал и усе. Просто и со вкусом...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Нед 03 лис, 2019 02:15
Явно не в заскорузлости, когда то строем ходили с красными тряпками на шее, я ж говорю все меняется, зачастую в лучшую сторону.
curiousobro Введение SEPA еще больше облегчило бы нам жизнь, вопрос дождемся ли и если да, то как скоро, выше пишут что все рогами упираются, тупые ощад с тасом и КО с IBAM-ами, от них SEPA не дождешься. Серость, а точнее алчность банкиров не позволяет им ввести SEPA, потому что удобнее драть с нас по старинке за свифты, так как они привыкли, это несмотря на то что свифты подешевели в Европе в 10 раз, только нам об этом помалкивают и не говорят, сволочи. Поэтому тот кто первый его введет, к тому я например сразу и пойду открывать карту/счет и подозреваю что не я один.
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