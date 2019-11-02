Додано: Нед 03 лис, 2019 02:15

Flamingo написав: Так в чем легкость то и простота? Так в чем легкость то и простота?

curiousobro написав: как вы думаете СЕПА это важный и нужный проект? как вы думаете СЕПА это важный и нужный проект?

Явно не в заскорузлости, когда то строем ходили с красными тряпками на шее, я ж говорю все меняется, зачастую в лучшую сторону.Введение SEPA еще больше облегчило бы нам жизнь, вопрос дождемся ли и если да, то как скоро, выше пишут что все рогами упираются, тупые ощад с тасом и КО с IBAM-ами, от них SEPA не дождешься. Серость, а точнее алчность банкиров не позволяет им ввести SEPA, потому что удобнее драть с нас по старинке за свифты, так как они привыкли, это несмотря на то что свифты подешевели в Европе в 10 раз, только нам об этом помалкивают и не говорят, сволочи. Поэтому тот кто первый его введет, к тому я например сразу и пойду открывать карту/счет и подозреваю что не я один.