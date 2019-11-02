лет пять назад родыч из Берлина спрашивал какой у нас ибан счёта (их банкиры требовали)? Я тогда ржал с такого слова.Думаю,шо не ток под копипаст
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2019 11:12
Re: Приватбанк
Додано: Нед 03 лис, 2019 11:44
Re: Приватбанк
Лично я имел в виду что в каждом банке есть какие-то свои задачи по доработке и улучшению имеющегося ПО, которые по срокам отодвигались, переносились ради "выдачи на гора" в срок священной коровы - ибана. Потому как ресурсы-то банковские не безграничны, и специально программеров под это дело никто не набирал. Поэтому с уверенностью можно сказать, что почти наверняка пострадало удобство большинства клиентов. Но уверен, что и в масштабах страны (на уровне НБУ) из-за ибана кое-какие полезные вещи могли перенестись.
Мне сложно оценивать СЕПА, поскольку я никогда юзал энтого "зверя". Ну и для получения средств "из-за бугра" - "от греха подальше" предпочитаю все таки кэш. Намного дольше, менее удобно, но вполне надежно и не фиксируется в "анналах банковской информации". Но это как бы личное
Додано: Нед 03 лис, 2019 12:11
Додано: Нед 03 лис, 2019 12:21
Re: Приватбанк
Поляки входят в финансовый союз еврозоны, даже если ещё не перешли на евро. Каким образом поляки к украине?
Додано: Нед 03 лис, 2019 12:48
Почали про "єврозону". "Єврозона" - це монетарний союз, а європейська економічна зона (EEA) - економічний. Польща не є членом єврозони. Швейцарія не є членом ні єврозони ні EEA, але є членом SEPA.
Формальні вимоги до участі в SEPA - відповідність законодавства і відповідність технічної інфраструктури, членство в єврозоні/EAA не вимагається.
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