RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8303830483058306
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 11:12

Re: Приватбанк

  clientage написав:ИМХО ИБАН заточен под копипаст, типа вот эту одну строчку с мабилы на мабилу перекинул и всьоо...
лет пять назад родыч из Берлина спрашивал какой у нас ибан счёта (их банкиры требовали)? Я тогда ржал с такого слова.Думаю,шо не ток под копипаст
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3090
З нами з: 03.12.14
Подякував: 356 раз.
Подякували: 429 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 11:44

Re: Приватбанк

  curiousobro написав:А можно полюбопытствовать о чем конкретно ведете речь? Что было отложено вместо ибана?

Лично я имел в виду что в каждом банке есть какие-то свои задачи по доработке и улучшению имеющегося ПО, которые по срокам отодвигались, переносились ради "выдачи на гора" в срок священной коровы - ибана. Потому как ресурсы-то банковские не безграничны, и специально программеров под это дело никто не набирал. Поэтому с уверенностью можно сказать, что почти наверняка пострадало удобство большинства клиентов. Но уверен, что и в масштабах страны (на уровне НБУ) из-за ибана кое-какие полезные вещи могли перенестись.
  curiousobro написав:И еще вопрос - как вы думаете СЕПА это неважный и ненужный проект?

Мне сложно оценивать СЕПА, поскольку я никогда юзал энтого "зверя". Ну и для получения средств "из-за бугра" - "от греха подальше" предпочитаю все таки кэш. Намного дольше, менее удобно, но вполне надежно и не фиксируется в "анналах банковской информации". Но это как бы личное ;)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3176
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:11

  makor06 написав:каким образом это можно сделать без вступления в Еврозону?)

Спитай у поляків(перелік учасників погуглити не пробував?) :wink:
she_ne_investor
 
Повідомлень: 2519
З нами з: 23.09.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:21

Re: Приватбанк

Поляки входят в финансовый союз еврозоны, даже если ещё не перешли на евро. Каким образом поляки к украине?


Основные условия платежей SEPA
Валютой платежа является евро;
Банк плательщика и получателя находятся в Европейском союзе или в государствах-членах Европейской экономической зоны и являются участниками системы платежей SEPA;
makor06
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1227
З нами з: 21.05.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:48

  makor06 написав:Поляки входят в финансовый союз еврозоны, даже если ещё не перешли на евро. Каким образом поляки к украине?


Основные условия платежей SEPA
Валютой платежа является евро;
Банк плательщика и получателя находятся в Европейском союзе или в государствах-членах Европейской экономической зоны и являются участниками системы платежей SEPA;

Почали про "єврозону". "Єврозона" - це монетарний союз, а європейська економічна зона (EEA) - економічний. Польща не є членом єврозони. Швейцарія не є членом ні єврозони ні EEA, але є членом SEPA.
Формальні вимоги до участі в SEPA - відповідність законодавства і відповідність технічної інфраструктури, членство в єврозоні/EAA не вимагається.
she_ne_investor
 
Повідомлень: 2519
З нами з: 23.09.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8303830483058306
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta, la9, ramaz, vitaliy1111 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7520)
03.11.2019 13:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.