Додано: Нед 03 лис, 2019 11:44

curiousobro написав: А можно полюбопытствовать о чем конкретно ведете речь? Что было отложено вместо ибана? А можно полюбопытствовать о чем конкретно ведете речь? Что было отложено вместо ибана?

curiousobro написав: И еще вопрос - как вы думаете СЕПА это неважный и ненужный проект? И еще вопрос - как вы думаете СЕПА это неважный и ненужный проект?

Лично я имел в виду что в каждом банке есть какие-то свои задачи по доработке и улучшению имеющегося ПО, которые по срокам отодвигались, переносились ради "выдачи на гора" в срок священной коровы - ибана. Потому как ресурсы-то банковские не безграничны, и специально программеров под это дело никто не набирал. Поэтому с уверенностью можно сказать, что почти наверняка пострадало удобство большинства клиентов. Но уверен, что и в масштабах страны (на уровне НБУ) из-за ибана кое-какие полезные вещи могли перенестись.Мне сложно оценивать СЕПА, поскольку я никогда юзал энтого "зверя". Ну и для получения средств "из-за бугра" - "от греха подальше" предпочитаю все таки кэш. Намного дольше, менее удобно, но вполне надежно и не фиксируется в "анналах банковской информации". Но это как бы личное