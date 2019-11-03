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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 08:50
Доброе утро. У кого есть опыт возврата средств с Али экспресс,подскажите за какой срок они появятся на карте? В моем случае грн.карта Универсальная,платеж в $.Платил за кредитные средства.
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_PORT_UA
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Додано: Пон 04 лис, 2019 09:09
_PORT_UA написав:
Доброе утро. У кого есть опыт возврата средств с Али экспресс,подскажите за какой срок они появятся на карте? В моем случае грн.карта Универсальная,платеж в $.Платил за кредитные средства.
После одобрения возврата в течение трех дней обычно.
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Ferlakur
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