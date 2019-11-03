RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8304830583068307
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 08:50

Re: Приватбанк

Доброе утро. У кого есть опыт возврата средств с Али экспресс,подскажите за какой срок они появятся на карте? В моем случае грн.карта Универсальная,платеж в $.Платил за кредитные средства.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 261
З нами з: 09.02.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 09:09

  _PORT_UA написав:Доброе утро. У кого есть опыт возврата средств с Али экспресс,подскажите за какой срок они появятся на карте? В моем случае грн.карта Универсальная,платеж в $.Платил за кредитные средства.

После одобрения возврата в течение трех дней обычно.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3177
З нами з: 14.10.08
Подякував: 189 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8304830583068307
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, GrafBV, Vorlon, Кочевник і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78291)
04.11.2019 10:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.