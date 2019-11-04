RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8305830683078308>
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 08:50

Re: Приватбанк

Доброе утро. У кого есть опыт возврата средств с Али экспресс,подскажите за какой срок они появятся на карте? В моем случае грн.карта Универсальная,платеж в $.Платил за кредитные средства.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 261
З нами з: 09.02.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 09:09

  _PORT_UA написав:Доброе утро. У кого есть опыт возврата средств с Али экспресс,подскажите за какой срок они появятся на карте? В моем случае грн.карта Универсальная,платеж в $.Платил за кредитные средства.

После одобрения возврата в течение трех дней обычно.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3184
З нами з: 14.10.08
Подякував: 189 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 08:41

  V2 написав:Шановне товариство!
По акції - Чорна п'ятниця позаздрить! (https://promos.privatbank.ua/ua/chorna- ... -pozazdryt) - в описі мова про закордонні інтернет-магазини, в умовах такої вимоги немає :roll:
Чи є практики, кому вже виплатили винагороду за 1-ий етап?


Почему-то этой акции нет на странице всех акций Привата https://promos.privatbank.ua/ ?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3184
З нами з: 14.10.08
Подякував: 189 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:59

Re: Приватбанк

Вчера вечером заход на пенсо-КДВ от УПСЗН в Киеве "соцпомощь" .Впервой такое,пенсия и субсидии 25-го от ПФУ с соотв. назначениями.Шо то за соцпомощь,хто в кугсе?Не переселенец и не рожал есличё.Мож 70-летнему сироте помощь? :lol:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3107
З нами з: 03.12.14
Подякував: 361 раз.
Подякували: 430 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:08

Мизантрóп
Мені таке прийшло ще 1 листопада.
Теж думав, за які заслуги мені видали соцдопомогу ;-)
Спеціально вчора сходив у районний відділ соцдопомоги і субсидій.
Що вияснив - з листопада субсидії надходять на карту як соцдопомога.
Крім того, якщо раніше їх нараховували в день отримання пенсії (у мене це було 21 числа кожного місяця), то тепер нараховують першого числа місяця.
Так що не переймайтеся ;-)
Alexander_s
 
Повідомлень: 227
З нами з: 24.11.12
Подякував: 14 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:54

Напомните, плз, безналоговый депозит автопролонгируется сразу в день окончания, или лежит 3 дня "за просто так"? И если второе, то есть ли возможноть автопролонгировать его вручную?
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 153
З нами з: 13.06.16
Подякував: 56 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:59

Re: Приватбанк

Такі справи.

7% кешбеку за поповнення мобільного в додатку Privat24
nickvp
 
Повідомлень: 289
З нами з: 16.10.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:05

Alexander_s тут https://subsidii.ioc.gov.ua/ поки стара цифірь
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3107
З нами з: 03.12.14
Подякував: 361 раз.
Подякували: 430 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:24

  Driver написав:Напомните, плз, безналоговый депозит автопролонгируется сразу в день окончания, или лежит 3 дня "за просто так"? И если второе, то есть ли возможноть автопролонгировать его вручную?


Лучше ручками, на следующий день после окончания депо.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1806
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:26

не лучше
v57
 
Повідомлень: 2328
З нами з: 14.03.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8305830683078308>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: an0nym, Flamingo, Fylhtq, ingtrans, sens, tarasum і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13981)
05.11.2019 19:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.