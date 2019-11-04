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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 08:50
Re: Приватбанк
Доброе утро. У кого есть опыт возврата средств с Али экспресс,подскажите за какой срок они появятся на карте? В моем случае грн.карта Универсальная,платеж в $.Платил за кредитные средства.
Додано: Пон 04 лис, 2019 09:09
Додано: Вів 05 лис, 2019 08:41
Почему-то этой акции нет на странице всех акций Привата
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:59
Re: Приватбанк
Вчера вечером заход на пенсо-КДВ от УПСЗН в Киеве "соцпомощь" .Впервой такое,пенсия и субсидии 25-го от ПФУ с соотв. назначениями.Шо то за соцпомощь,хто в кугсе?Не переселенец и не рожал есличё.Мож 70-летнему сироте помощь?
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 05 лис, 2019 13:08
Мизантрóп
Мені таке прийшло ще 1 листопада.
Теж думав, за які заслуги мені видали соцдопомогу
Спеціально вчора сходив у районний відділ соцдопомоги і субсидій.
Що вияснив - з листопада субсидії надходять на карту як соцдопомога.
Крім того, якщо раніше їх нараховували в день отримання пенсії (у мене це було 21 числа кожного місяця), то тепер нараховують першого числа місяця.
Так що не переймайтеся
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:54
Напомните, плз, безналоговый депозит автопролонгируется сразу в день окончания, или лежит 3 дня "за просто так"? И если второе, то есть ли возможноть автопролонгировать его вручную?
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:59
Re: Приватбанк
Такі справи.
7% кешбеку за поповнення мобільного в додатку Privat24
Додано: Вів 05 лис, 2019 18:05
Alexander_s тут
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 05 лис, 2019 18:24
Лучше ручками, на следующий день после окончания депо.
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