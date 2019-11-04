Лучше не трогать, безналоговые пролонгируются автоматически без потери дней. Если же вручную, то разрываются и открываются повторно с потерей минимум 1 дня. Если не хотите менять срок депозита, то лучше вообще ничего не трогать!
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Додано: Вів 05 лис, 2019 18:29
Лучше не трогать, безналоговые пролонгируются автоматически без потери дней. Если же вручную, то разрываются и открываются повторно с потерей минимум 1 дня. Если не хотите менять срок депозита, то лучше вообще ничего не трогать!
Додано: Вів 05 лис, 2019 19:02
Re: Приватбанк
У меня есть опыт продления безналогового . Ничего не трогал , даже пополнял в течении "лонгации". Все прошло - на УРА.
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Проверил договорную тропинку на ПУМБ, все работает по регламенту СЕП. Годно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 05 лис, 2019 19:18
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