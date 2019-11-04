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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8305830683078308
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:29

  Driver написав:Напомните, плз, безналоговый депозит автопролонгируется сразу в день окончания, или лежит 3 дня "за просто так"? И если второе, то есть ли возможноть автопролонгировать его вручную?

Лучше не трогать, безналоговые пролонгируются автоматически без потери дней. Если же вручную, то разрываются и открываются повторно с потерей минимум 1 дня. Если не хотите менять срок депозита, то лучше вообще ничего не трогать!
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:02

Re: Приватбанк

  jay2004 написав:Лучше ручками, на следующий день после окончания депо.


У меня есть опыт продления безналогового . Ничего не трогал , даже пополнял в течении "лонгации". Все прошло - на УРА.
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Проверил договорную тропинку на ПУМБ, все работает по регламенту СЕП. Годно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:18

  nickvp написав:Такі справи.

7% кешбеку за поповнення мобільного в додатку Privat24

Звідки така інфо?
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:32

  tarasum написав:
  nickvp написав:Такі справи.

7% кешбеку за поповнення мобільного в додатку Privat24

Звідки така інфо?


https://promos.privatbank.ua/ua/cashbac ... -mobilnogo
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:39

Re: Приватбанк

velvet написав:
  tarasum написав:
  nickvp написав:Такі справи.

7% кешбеку за поповнення мобільного в додатку Privat24

Звідки така інфо?


https://promos.privatbank.ua/ua/cashbac ... -mobilnogo
Для избранных (
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:58

  Aps написав:Для избранных (

А эта https://promos.privatbank.ua/ua/chorna- ... -pozazdryt вроде не для избранных, но на общей странице акций ее нет... Странно.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:21

Re: Приватбанк

nickvp написав:7% кешбеку за поповнення мобільного в додатку Privat24

Підозрюю, що дрібним шрифтом десь же згадують, що лише фінансовий? Чи таки будь-який?))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:34

Re: Приватбанк

Хехе :)
Клієнти, які отримують субсидію, не зможуть отримати винагороду, оскільки це може бути підставою для позбавлення субсидії через додаткові прибутки.

А про фінномер ніде не сказано...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:36

  stryzhko написав:
nickvp написав:7% кешбеку за поповнення мобільного в додатку Privat24

Підозрюю, що дрібним шрифтом десь же згадують, що лише фінансовий? Чи таки будь-який?))

любой, но комиссия же, если чужой пополнять
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Hack-Stock
 
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