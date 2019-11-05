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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8306830783088309
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:27

Фин. Киевстар, комисс - 1 грн.
Monk23
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:30

  Monk23 написав:Фин. Киевстар, комисс - 1 грн.


введи сумму побольше
ась?
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:36

так написано же,не для всех
Зверніть увагу! Пропозиція діє тільки для клієнтів ПриватБанку, яким надійшло персональне запрошення на e-mail або в Приват24.
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:40

  гуляйполе написав:так написано же,не для всех
Зверніть увагу! Пропозиція діє тільки для клієнтів ПриватБанку, яким надійшло персональне запрошення на e-mail або в Приват24.

Причем мона даже сначала зарегится, а потом ждать приглашение в апликухе.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:42

ну комис то остается
я о нем родном
и да
мне пришло
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:17

Re: Приватбанк

а я только неделю назад поподключал всей семье год без абонплаты. пролетел с 7%.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:32

Re: Приватбанк

  Goodman написав:Проверил договорную тропинку на ПУМБ, все работает по регламенту СЕП. Годно.


т.е. если сегодня до 23:50 запустить - завтра утром будет в Пумбе?
на депозитку в Пумбе сейчас без комиссии такое зачисление со стороны Пумба?
приват по прежнему 1 грн. просит?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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  #<1 ... 8306830783088309
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