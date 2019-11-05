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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 21:27
Фин. Киевстар, комисс - 1 грн.
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Monk23
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Додано: Вів 05 лис, 2019 21:30
Monk23 написав:
Фин. Киевстар, комисс - 1 грн.
введи сумму побольше
ась?
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v57
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Додано: Вів 05 лис, 2019 21:36
так написано же,не для всех
Зверніть увагу! Пропозиція діє тільки для клієнтів ПриватБанку, яким надійшло персональне запрошення на e-mail або в Приват24.
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гуляйполе
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Додано: Вів 05 лис, 2019 21:40
гуляйполе написав:
так написано же,не для всех
Зверніть увагу! Пропозиція діє тільки для клієнтів ПриватБанку, яким надійшло персональне запрошення на e-mail або в Приват24.
Причем мона даже сначала зарегится, а потом ждать приглашение в апликухе.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 05 лис, 2019 21:42
ну комис то остается
я о нем родном
и да
мне пришло
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v57
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Додано: Вів 05 лис, 2019 22:17
а я только неделю назад поподключал всей семье год без абонплаты. пролетел с 7%.
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andreyiskra
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Додано: Вів 05 лис, 2019 22:32
Goodman написав:
Проверил договорную тропинку на ПУМБ, все работает по регламенту СЕП. Годно.
т.е. если сегодня до 23:50 запустить - завтра утром будет в Пумбе?
на депозитку в Пумбе сейчас без комиссии такое зачисление со стороны Пумба?
приват по прежнему 1 грн. просит?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Вів 05 лис, 2019 22:52
v57 написав:
ну комис то остается
я о нем родном
и да
мне пришло
Комісія при поповненні на суму 2000 грн (140 грн кешбеку) буде 5 грн.
На маленьких сумах кешбек перетвориться в 5%, бо приват бере 2 грн комісії.
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she_ne_investor
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