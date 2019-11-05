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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8307830883098310
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 07:54

Faceless пока норм))
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 07:58

Re: Приватбанк

Мизантрóп написав:Faceless пока норм))
У меня сегодня уже сработало не на 100, а на 10, в приложении пункт на 100 в настройках есть, но его нельзя сохранить
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 08:16

  Faceless написав:
Мизантрóп написав:Faceless пока норм))
У меня сегодня уже сработало не на 100, а на 10, в приложении пункт на 100 в настройках есть, но его нельзя сохранить

Аналогично, только ещё вчера.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 08:20

Еще со вчера. Но есть и карты где не отключена опция, а вновю включить таки да, нельзя.
P.S. Напомните, а что с кред. лимитом происходит при достижении пенсом 70 лет? Как при этлм ведут себя активные рассрочки ОЧ?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 08:32

Re: Приватбанк

  guntherhouse777 написав:А на 2150 можно пополнить одним платежом?
Как бы, да.
У каждого оператора свой лимит на сумму пополнения и сумму, которая может быть на счету.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 08:35

  MASolomko написав:
  guntherhouse777 написав:А на 2150 можно пополнить одним платежом?
Как бы, да.
У каждого оператора свой лимит на сумму пополнения и сумму, которая может быть на счету.

Портмоне 2к на оператора,думаю тут тоже є обмеження. Картка має бути Мастер.
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 08:59

Re: Приватбанк

  BBC написав:P.S. Напомните, а что с кред. лимитом происходит при достижении пенсом 70 лет? Как при этлм ведут себя активные рассрочки ОЧ?

1 числа того месяца когда владельцу приватовской кредитки исполняется 70 лет - кредитный лимит обнуляется (в этом году по тестю как раз видел такую фигню). Про рассрочки на 100% не скажу, но скорее всего они по сроку останутся - ведь они гасятся то своими. По крайне мере имевшуюся задолженность по кредитке на 1 число тесть загасил без проблем 25 числа того месяца когда ему был ДР, а еще 100 грн. которые успел потратить 1 числа до обнуления лимита - 25 числа следующего месяца. То есть суммы были в честном грейсе и приват не требовал загасить их досрочно. Думаю с рассрочками будет аналогично
Flamingo
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