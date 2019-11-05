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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 07:54
Faceless пока норм))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Сер 06 лис, 2019 07:58
Re: Приватбанк
У меня сегодня уже сработало не на 100, а на 10, в приложении пункт на 100 в настройках есть, но его нельзя сохранить
Додано: Сер 06 лис, 2019 08:16
Додано: Сер 06 лис, 2019 08:20
Еще со вчера. Но есть и карты где не отключена опция, а вновю включить таки да, нельзя.
P.S. Напомните, а что с кред. лимитом происходит при достижении пенсом 70 лет? Как при этлм ведут себя активные рассрочки ОЧ?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Сер 06 лис, 2019 08:32
Re: Приватбанк
Додано: Сер 06 лис, 2019 08:35
Додано: Сер 06 лис, 2019 08:59
Re: Приватбанк
1 числа того месяца когда владельцу приватовской кредитки исполняется 70 лет - кредитный лимит обнуляется (в этом году по тестю как раз видел такую фигню). Про рассрочки на 100% не скажу, но скорее всего они по сроку останутся - ведь они гасятся то своими. По крайне мере имевшуюся задолженность по кредитке на 1 число тесть загасил без проблем 25 числа того месяца когда ему был ДР, а еще 100 грн. которые успел потратить 1 числа до обнуления лимита - 25 числа следующего месяца. То есть суммы были в честном грейсе и приват не требовал загасить их досрочно. Думаю с рассрочками будет аналогично
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