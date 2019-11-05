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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 07:54
Faceless пока норм))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Мизантрóп
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Додано: Сер 06 лис, 2019 07:58
Мизантрóп написав:Faceless пока норм))
У меня сегодня уже сработало не на 100, а на 10, в приложении пункт на 100 в настройках есть, но его нельзя сохранить
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Faceless
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Додано: Сер 06 лис, 2019 08:16
Faceless написав:
Мизантрóп написав:Faceless пока норм))
У меня сегодня уже сработало не на 100, а на 10, в приложении пункт на 100 в настройках есть, но его нельзя сохранить
Аналогично, только ещё вчера.
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Vint
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Додано: Сер 06 лис, 2019 08:20
Еще со вчера. Но есть и карты где не отключена опция, а вновю включить таки да, нельзя.
P.S. Напомните, а что с кред. лимитом происходит при достижении пенсом 70 лет? Как при этлм ведут себя активные рассрочки ОЧ?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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BBC
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Додано: Сер 06 лис, 2019 08:32
guntherhouse777 написав:
А на 2150 можно пополнить одним платежом?
Как бы, да.
У каждого оператора свой лимит на сумму пополнения и сумму, которая может быть на счету.
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MASolomko
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Додано: Сер 06 лис, 2019 08:35
MASolomko написав: guntherhouse777 написав:
А на 2150 можно пополнить одним платежом?
Как бы, да.
У каждого оператора свой лимит на сумму пополнения и сумму, которая может быть на счету.
Портмоне 2к на оператора,думаю тут тоже є обмеження. Картка має бути Мастер.
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tarasum
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Додано: Сер 06 лис, 2019 08:59
BBC написав:
P.S. Напомните, а что с кред. лимитом происходит при достижении пенсом 70 лет? Как при этлм ведут себя активные рассрочки ОЧ?
1 числа того месяца когда владельцу приватовской кредитки исполняется 70 лет - кредитный лимит обнуляется (в этом году по тестю как раз видел такую фигню). Про рассрочки на 100% не скажу, но скорее всего они по сроку останутся - ведь они гасятся то своими. По крайне мере имевшуюся задолженность по кредитке на 1 число тесть загасил без проблем 25 числа того месяца когда ему был ДР, а еще 100 грн. которые успел потратить 1 числа до обнуления лимита - 25 числа следующего месяца. То есть суммы были в честном грейсе и приват не требовал загасить их досрочно. Думаю с рассрочками будет аналогично
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Flamingo
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:06
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isen
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:15
v57 написав: Monk23 написав:
Фин. Киевстар, комисс - 1 грн.
введи сумму побольше
ась?
Да, возможно...
По тарифам пополнение мобильного от 1 грн до 5 грн + 1 % за кредитные.
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Monk23
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:16
MASolomko написав: guntherhouse777 написав:
А на 2150 можно пополнить одним платежом?
Как бы, да.
У каждого оператора свой лимит на сумму пополнения и сумму, которая может быть на счету.
В КС пишуть до 8к можна на рахунку мати. А що в МТС?
Доречі, нагадайте процедуру випуску і прив'язки Уні допки МС до Уні інддизайна Віза, будь ласка.
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kreuz
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