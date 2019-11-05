Пытаюсь пополнить Киевстар (препейд) через мобильный П24 (андроид) на 2142,85 грн и получаю на последнем этапе ошибку получения данных.
Кто-то пробовал больше, чем на 2000 пополнять?
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:17
Re: Приватбанк
Пытаюсь пополнить Киевстар (препейд) через мобильный П24 (андроид) на 2142,85 грн и получаю на последнем этапе ошибку получения данных.
Кто-то пробовал больше, чем на 2000 пополнять?
Додано: Сер 06 лис, 2019 10:26
Что мешает попробовать два раза по тыщще пополнить?
Года с пол назад у Киевстар-а с Приватом уже были какие-то "терки" -- платежи чуть ли не неделю не ходили.
Додано: Сер 06 лис, 2019 10:28
Додано: Сер 06 лис, 2019 10:36
Додано: Сер 06 лис, 2019 10:39
Re: Приватбанк
моня до 10к тоже без комис,но каким боком это к ветке примата?
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Сер 06 лис, 2019 10:43
На сайте оператора тоже без комиссии, но там не Приват24 для оплат
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Сер 06 лис, 2019 10:45
Re: Приватбанк
Клієнти ПриватБанку, власники карток Mastercard, з наявністю ІПН - это что за клиенты?
Додано: Сер 06 лис, 2019 10:51
Re: Приватбанк
в приват24 даже уже прикрутили строчку "Кешбек" с историей и все такое, новаторы
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