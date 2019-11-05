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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 10:17
Пытаюсь пополнить Киевстар (препейд) через мобильный П24 (андроид) на 2142,85 грн и получаю на последнем этапе ошибку получения данных.
Кто-то пробовал больше, чем на 2000 пополнять?
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dengon
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:26
dengon написав:
Пытаюсь пополнить Киевстар (препейд) через мобильный П24 (андроид) на 2142,85 грн и получаю на последнем этапе ошибку получения данных.
Кто-то пробовал больше, чем на 2000 пополнять?
Что мешает попробовать два раза по тыщще пополнить?
Года с пол назад у Киевстар-а с Приватом уже были какие-то "терки" -- платежи чуть ли не неделю не ходили.
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_hunter
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:28
_hunter написав:
Что мешает попробовать два раза по тыщще пополнить?
Года с пол назад у Киевстар-а с Приватом уже были какие-то "терки" -- платежи чуть ли не неделю не ходили.
Два раза по тыщще - 10 грн комиссии, а раз на две - всего 5
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dengon
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:36
dengon написав:
Пытаюсь пополнить Киевстар (препейд) через мобильный П24 (андроид) на 2142,85 грн и получаю на последнем этапе ошибку получения данных.
Кто-то пробовал больше, чем на 2000 пополнять?
Только в TAS2U (без комиссии), EASYPAY (с комиссией для всех карт, кроме карты EASYPAY).
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Kevin
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:39
Kevin написав:
Только в TAS2U (без комиссии)
моня до 10к тоже без комис,но каким боком это к ветке примата?
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Мизантрóп
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:43
Kevin написав: dengon написав:
Пытаюсь пополнить Киевстар (препейд) через мобильный П24 (андроид) на 2142,85 грн и получаю на последнем этапе ошибку получения данных.
Кто-то пробовал больше, чем на 2000 пополнять?
Только в TAS2U (без комиссии), EASYPAY (с комиссией для всех карт, кроме карты EASYPAY).
На сайте оператора тоже без комиссии, но там не Приват24 для оплат
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:45
Клієнти ПриватБанку, власники карток Mastercard, з наявністю ІПН - это что за клиенты?
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isen
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:49
Та что с вами такое сегодня?
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Monk23
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:57
STIGA им стали опять интересны физ. лица? с чего бы это?
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Monk23
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